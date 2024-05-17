Судья, посадившая жестокую свердловскую банду Коротковых, ушла в отставку

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Татьяна Полякова проработала судье 44 года
Татьяна Полякова проработала судье 44 года Фото:

Судья Свердловского областного суда Татьяна Полякова ушла на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Она специализировалась на уголовных делах, среди которых — резонансное дело банды братьев Коротковых. На их счету более 80 преступлений, из них 21 убийство.

«Судейское сообщество Свердловской области в торжественной обстановке проводило в почетную отставку судью Свердловского областного суда Татьяну Николаевну Полякову. Ее полномочия были прекращены в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи на основании п. п. 4 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации», — объяснили в облсуде.

Полякова окончила Свердловский юридический институт. Затем стала судьей Полевского городского суда, а после перебралась в Свердловский облсуд (также была членом Президиума этой инстанции). Она проработала 44 года.

Банда братьев Александра и Владимира Коротковых — одно из наиболее жестоких бандитских формирований в истории Екатеринбурга. Группировка, сформировавшаяся в 90-х, на протяжении двух лет совершала разбойные нападения, грабежи и убийства. Всего судом была установлена причастность членов банды к 21 убийству. Дело вызвало огромный резонанс в регионе и легло в основу исследований криминологов.

Лидер банды — Александр Коротков — получил 15 лет колонии, его брат и некоторые другие сообщники — 14. В декабре 2021 года главарь ОПГ умер от кровоизлияния в мозг.

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Судья Свердловского областного суда Татьяна Полякова ушла на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Она специализировалась на уголовных делах, среди которых — резонансное дело банды братьев Коротковых. На их счету более 80 преступлений, из них 21 убийство. «Судейское сообщество Свердловской области в торжественной обстановке проводило в почетную отставку судью Свердловского областного суда Татьяну Николаевну Полякову. Ее полномочия были прекращены в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи на основании п. п. 4 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации», — объяснили в облсуде. Полякова окончила Свердловский юридический институт. Затем стала судьей Полевского городского суда, а после перебралась в Свердловский облсуд (также была членом Президиума этой инстанции). Она проработала 44 года. Банда братьев Александра и Владимира Коротковых — одно из наиболее жестоких бандитских формирований в истории Екатеринбурга. Группировка, сформировавшаяся в 90-х, на протяжении двух лет совершала разбойные нападения, грабежи и убийства. Всего судом была установлена причастность членов банды к 21 убийству. Дело вызвало огромный резонанс в регионе и легло в основу исследований криминологов. Лидер банды — Александр Коротков — получил 15 лет колонии, его брат и некоторые другие сообщники — 14. В декабре 2021 года главарь ОПГ умер от кровоизлияния в мозг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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