Судья, посадившая жестокую свердловскую банду Коротковых, ушла в отставку

Судья Свердловского областного суда Татьяна Полякова ушла на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. Она специализировалась на уголовных делах, среди которых — резонансное дело банды братьев Коротковых. На их счету более 80 преступлений, из них 21 убийство.
«Судейское сообщество Свердловской области в торжественной обстановке проводило в почетную отставку судью Свердловского областного суда Татьяну Николаевну Полякову. Ее полномочия были прекращены в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи на основании п. п. 4 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации», — объяснили в облсуде.
Полякова окончила Свердловский юридический институт. Затем стала судьей Полевского городского суда, а после перебралась в Свердловский облсуд (также была членом Президиума этой инстанции). Она проработала 44 года.
Банда братьев Александра и Владимира Коротковых — одно из наиболее жестоких бандитских формирований в истории Екатеринбурга. Группировка, сформировавшаяся в 90-х, на протяжении двух лет совершала разбойные нападения, грабежи и убийства. Всего судом была установлена причастность членов банды к 21 убийству. Дело вызвало огромный резонанс в регионе и легло в основу исследований криминологов.
Лидер банды — Александр Коротков — получил 15 лет колонии, его брат и некоторые другие сообщники — 14. В декабре 2021 года главарь ОПГ умер от кровоизлияния в мозг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!