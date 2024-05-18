Путин поставил сроки восстановления домов, уничтоженных паводками

Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть полностью восстановлен до конца летнего сезона. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС Александром Куренковым и Минприроды Александром Козловым по борьбе со стихийными бедствиями.
"Пострадавший от паводков жилой фонд должен быть восстановлен до конца лета", — заявил Путин на заседании. Трансляцию заседания ведет телеканал "Россия 24".
Премьер-министр Михаил Мишустин также заявлял, что правительство России окажет дополнительную поддержку регионам, пострадавшим от паводков. В частности, Курганской области будет выделено четыре миллиарда рублей для ликвидации ущерба, выплат жителям и ремонта жилья, а также реконструкции объектов социальной сферы.
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