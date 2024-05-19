Депутат Алтухов оценил опасность массированных атак на Кубань

Депутат Алтухов: атаки БПЛА ВСУ на Кубань не нанесут серьезного ущерба региону
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Сергей Алтухов сообщил, что ВСУ своими атаками не несут опасности для россиян
Сергей Алтухов сообщил, что ВСУ своими атаками не несут опасности для россиян Фото:
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Ночные атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют военного значения и не способны нанести значительного экономического ущерба. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Сергей Алтухов.

"Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае — не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима", — заявил Алтухов в беседе с РИА Новости. По его словам, эти атаки не влияют на боевые действия и логистику российских войск.

Алтухов также отметил, что попытки вызвать панику среди населения не увенчались успехом у ВСУ. "Все прекрасно понимают бессмысленность этих варварских выпадов, видят качественную работу наших сил ПВО", — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Украина ночью пыталась атаковать Севастополь и Краснодарский край. В последнем произошло возгорание. Также один дрон упал в районе нефтебазы.

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Ночные атаки украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют военного значения и не способны нанести значительного экономического ущерба. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Сергей Алтухов. "Ночные массированные налеты беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае — не более, чем имитация бурной деятельности со стороны киевского режима", — заявил Алтухов в беседе с РИА Новости. По его словам, эти атаки не влияют на боевые действия и логистику российских войск. Алтухов также отметил, что попытки вызвать панику среди населения не увенчались успехом у ВСУ. "Все прекрасно понимают бессмысленность этих варварских выпадов, видят качественную работу наших сил ПВО", — заявил депутат. Ранее сообщалось, что Украина ночью пыталась атаковать Севастополь и Краснодарский край. В последнем произошло возгорание. Также один дрон упал в районе нефтебазы.
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