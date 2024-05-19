В Екатеринбурге во второй раз сорвался концерт Стаса Михайлова

20 мая 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Стас Михайлов планировал выступить на Урале еще в апреле, но концерт перенесли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбуржцам, которые планировали посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова, придется скорректировать планы. Артист во второй раз перенес выступление в столице Урала: изначально певец планировал порадовать поклонников хитами 6 апреля, затем 21 мая. Теперь концерт придется ждать до осени, сообщает «Екатеринбург-ЭКСПО» в telegram-канале. «Большой юбилейный концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге, запланированный на 21 мая, переносится на 26 октября 2024 года. Все билеты остаются действительными. Зрители, не имеющие возможность посетить мероприятие в новую дату, могут обратиться за возвратом денежных средств по месту приобретения билета», — сказано в сообщении. URA.RU обратилось к представителям Михайлова, с просьбой пояснить, в чем причина очередного переноса. Ответ ожидается. Также концерт певца перенесли в Челябинске. Он должен был выступить 22 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцам, которые планировали посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова, придется скорректировать планы. Артист во второй раз перенес выступление в столице Урала: изначально певец планировал порадовать поклонников хитами 6 апреля, затем 21 мая. Теперь концерт придется ждать до осени, сообщает «Екатеринбург-ЭКСПО» в telegram-канале. «Большой юбилейный концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге, запланированный на 21 мая, переносится на 26 октября 2024 года. Все билеты остаются действительными. Зрители, не имеющие возможность посетить мероприятие в новую дату, могут обратиться за возвратом денежных средств по месту приобретения билета», — сказано в сообщении. URA.RU обратилось к представителям Михайлова, с просьбой пояснить, в чем причина очередного переноса. Ответ ожидается. Также концерт певца перенесли в Челябинске. Он должен был выступить 22 мая.