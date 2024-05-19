19 мая 2024

В Екатеринбурге во второй раз сорвался концерт Стаса Михайлова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, михайлов стас
Стас Михайлов планировал выступить на Урале еще в апреле, но концерт перенесли Фото:

Екатеринбуржцам, которые планировали посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова, придется скорректировать планы. Артист во второй раз перенес выступление в столице Урала: изначально певец планировал порадовать поклонников хитами 6 апреля, затем 21 мая. Теперь концерт придется ждать до осени, сообщает «Екатеринбург-ЭКСПО» в telegram-канале.

«Большой юбилейный концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге, запланированный на 21 мая, переносится на 26 октября 2024 года. Все билеты остаются действительными. Зрители, не имеющие возможность посетить мероприятие в новую дату, могут обратиться за возвратом денежных средств по месту приобретения билета», — сказано в сообщении.

URA.RU обратилось к представителям Михайлова, с просьбой пояснить, в чем причина очередного переноса. Ответ ожидается.

Также концерт певца перенесли в Челябинске. Он должен был выступить 22 мая.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржцам, которые планировали посетить юбилейный концерт Стаса Михайлова, придется скорректировать планы. Артист во второй раз перенес выступление в столице Урала: изначально певец планировал порадовать поклонников хитами 6 апреля, затем 21 мая. Теперь концерт придется ждать до осени, сообщает «Екатеринбург-ЭКСПО» в telegram-канале. «Большой юбилейный концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге, запланированный на 21 мая, переносится на 26 октября 2024 года. Все билеты остаются действительными. Зрители, не имеющие возможность посетить мероприятие в новую дату, могут обратиться за возвратом денежных средств по месту приобретения билета», — сказано в сообщении. URA.RU обратилось к представителям Михайлова, с просьбой пояснить, в чем причина очередного переноса. Ответ ожидается. Также концерт певца перенесли в Челябинске. Он должен был выступить 22 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...