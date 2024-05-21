21 мая 2024

Королева красоты из ХМАО намерена повторно заявиться на выборы мэра. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Олеся Гукова, завоевавшая корону на конкурсе красоты, готова бороться за пост мэра
Олеся Гукова, завоевавшая корону на конкурсе красоты, готова бороться за пост мэра Фото:

Королева красоты Олеся Гукова намерена повторно заявиться на пост мэра Нефтеюганска. Ее сторонники в беседе с URA.RU сообщили, что фиаско на первом этапе не остановило решительную претендентку.

«Гукова намерена второй раз подать документы на конкурс по выборам главы города. Она заявила, что не сдастся», — заявили представители Гуковой.

Первая попытка провести конкурс сорвалась из-за отсутствия согласованного властями фаворита. Гукова, как и ее пять соперников, не набрали нужного количества баллов, поэтому до голосования депутатов во втором туре отбора дело так и не дошло.

Ранее URA.RU писало, что королева красоты, претендующая на пост мэра Нефтеюганска, предложила построить в городе крематорий и колумбарий. Также в ее программе были пункты об ублажении предпринимателей, установке снегоплавильной станции, борьбе с расклейщиками объявлений и обучении детей основам профессии хаус-мастера.

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Королева красоты Олеся Гукова намерена повторно заявиться на пост мэра Нефтеюганска. Ее сторонники в беседе с URA.RU сообщили, что фиаско на первом этапе не остановило решительную претендентку. «Гукова намерена второй раз подать документы на конкурс по выборам главы города. Она заявила, что не сдастся», — заявили представители Гуковой. Первая попытка провести конкурс сорвалась из-за отсутствия согласованного властями фаворита. Гукова, как и ее пять соперников, не набрали нужного количества баллов, поэтому до голосования депутатов во втором туре отбора дело так и не дошло. Ранее URA.RU писало, что королева красоты, претендующая на пост мэра Нефтеюганска, предложила построить в городе крематорий и колумбарий. Также в ее программе были пункты об ублажении предпринимателей, установке снегоплавильной станции, борьбе с расклейщиками объявлений и обучении детей основам профессии хаус-мастера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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