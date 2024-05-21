Королева красоты Олеся Гукова намерена повторно заявиться на пост мэра Нефтеюганска. Ее сторонники в беседе с URA.RU сообщили, что фиаско на первом этапе не остановило решительную претендентку.
«Гукова намерена второй раз подать документы на конкурс по выборам главы города. Она заявила, что не сдастся», — заявили представители Гуковой.
Первая попытка провести конкурс сорвалась из-за отсутствия согласованного властями фаворита. Гукова, как и ее пять соперников, не набрали нужного количества баллов, поэтому до голосования депутатов во втором туре отбора дело так и не дошло.
Ранее URA.RU писало, что королева красоты, претендующая на пост мэра Нефтеюганска, предложила построить в городе крематорий и колумбарий. Также в ее программе были пункты об ублажении предпринимателей, установке снегоплавильной станции, борьбе с расклейщиками объявлений и обучении детей основам профессии хаус-мастера.
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