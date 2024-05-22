В Москве появился модный напиток из конопли

Диетолог Русакова: конопляная матча полезна для нервной системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач-диетолог Русакова рассказала о пользе конопляной матчи для нервной системы
Врач-диетолог Русакова рассказала о пользе конопляной матчи для нервной системы Фото:

В Москве набирает популярность новый напиток — матча, приготовленная на основе пищевой конопли. Об этом рассказала доктор медицинских наук и диетолог Дарья Русакова, подчеркнув, что ее употребление полезно для нервной системы.

"Конопляные продукты помогают бороться со стрессом, депрессией, снимают тревогу, улучшают качество сна, обеспечивая человека энергией на весь день", — отметила Русакова в интервью изданию "Ридус". Она подчеркнула, что пищевые варианты конопли являются хорошей альтернативой антидепрессантам.

Диетолог также добавила, что конопляное масло, полученное методом холодного отжима, богато насыщенными жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9. Кроме того, побочных эффектов от употребления пищевых вариантов конопли практически нет, возможна лишь индивидуальная пищевая непереносимость, заключила Русакова.

Ранее URA.RU рассказывало о положительных и отрицательных свойствах кофе. Отмечалось, что кофе является помощником в профилактике раковых заболеваний, однако может и вредить, если его пить в слишком большом количестве.

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В Москве набирает популярность новый напиток — матча, приготовленная на основе пищевой конопли. Об этом рассказала доктор медицинских наук и диетолог Дарья Русакова, подчеркнув, что ее употребление полезно для нервной системы. "Конопляные продукты помогают бороться со стрессом, депрессией, снимают тревогу, улучшают качество сна, обеспечивая человека энергией на весь день", — отметила Русакова в интервью изданию "Ридус". Она подчеркнула, что пищевые варианты конопли являются хорошей альтернативой антидепрессантам. Диетолог также добавила, что конопляное масло, полученное методом холодного отжима, богато насыщенными жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9. Кроме того, побочных эффектов от употребления пищевых вариантов конопли практически нет, возможна лишь индивидуальная пищевая непереносимость, заключила Русакова. Ранее URA.RU рассказывало о положительных и отрицательных свойствах кофе. Отмечалось, что кофе является помощником в профилактике раковых заболеваний, однако может и вредить, если его пить в слишком большом количестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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