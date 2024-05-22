В Москве появился модный напиток из конопли

В Москве набирает популярность новый напиток — матча, приготовленная на основе пищевой конопли. Об этом рассказала доктор медицинских наук и диетолог Дарья Русакова, подчеркнув, что ее употребление полезно для нервной системы.
"Конопляные продукты помогают бороться со стрессом, депрессией, снимают тревогу, улучшают качество сна, обеспечивая человека энергией на весь день", — отметила Русакова в интервью изданию "Ридус". Она подчеркнула, что пищевые варианты конопли являются хорошей альтернативой антидепрессантам.
Диетолог также добавила, что конопляное масло, полученное методом холодного отжима, богато насыщенными жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9. Кроме того, побочных эффектов от употребления пищевых вариантов конопли практически нет, возможна лишь индивидуальная пищевая непереносимость, заключила Русакова.
Ранее URA.RU рассказывало о положительных и отрицательных свойствах кофе. Отмечалось, что кофе является помощником в профилактике раковых заболеваний, однако может и вредить, если его пить в слишком большом количестве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.