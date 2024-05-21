Продажу пива в челябинских барах и ресторанах ограничат во времени

22 мая 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Продажу спиртного ограничат во времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области на общественном совете при ЗСО обсудили законопроект по ограничению продажи пива и других спиртных напитков в ресторанах и барах. Как сообщили в пресс-службе ЗСО 22 мая, ограничения коснутся пунктов общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. «Пункты розлива таких спиртных напитков должны быть ограничены по времени работы и работать цивилизованно. Законопроект учитывает интересы как жителей, так и добросовестных предпринимателей и направлен на упорядочение деятельности кафе, баров и буфетов», — цитируют в пресс-службе председателя комитета ЗСО по предпринимательству Евгения Илле. Как добавили в пресс-службе заксобрания, реализация некрепких спиртных напитков в барах и буфетах, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними, представляет собой большую проблему для жильцов. В начале текущего года законодательным органам субъектов была предоставлена возможность устанавливать дополнительные ограничения продажи алкогольной продукции в объектах общепита. Рассматриваемый проект закона разрешает продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общепита только в ресторанах, кафе, барах и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Кроме того, предлагается установить запрет на продажу алкогольной продукции в таких заведениях с 22:00 до 10:00 в рабочие дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздники. Члены общественного совета поддержали законопроект. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты заксобрания Челябинской области на общественном совете при ЗСО обсудили законопроект по ограничению продажи пива и других спиртных напитков в ресторанах и барах. Как сообщили в пресс-службе ЗСО 22 мая, ограничения коснутся пунктов общепита, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. «Пункты розлива таких спиртных напитков должны быть ограничены по времени работы и работать цивилизованно. Законопроект учитывает интересы как жителей, так и добросовестных предпринимателей и направлен на упорядочение деятельности кафе, баров и буфетов», — цитируют в пресс-службе председателя комитета ЗСО по предпринимательству Евгения Илле. Как добавили в пресс-службе заксобрания, реализация некрепких спиртных напитков в барах и буфетах, расположенных в многоквартирных жилых домах и рядом с ними, представляет собой большую проблему для жильцов. В начале текущего года законодательным органам субъектов была предоставлена возможность устанавливать дополнительные ограничения продажи алкогольной продукции в объектах общепита. Рассматриваемый проект закона разрешает продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общепита только в ресторанах, кафе, барах и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Кроме того, предлагается установить запрет на продажу алкогольной продукции в таких заведениях с 22:00 до 10:00 в рабочие дни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздники. Члены общественного совета поддержали законопроект.