В ХМАО осудили медсестру, которая раскрыла врачебную тайну

Медсестре из Лангепаса (ХМАО) суд назначил штраф в 120 тысяч рублей за разглашение врачебной тайны. Медработница поделилась историей болезни пациентов со своим знакомым.
«Медсестре стало известно о выявленных у двух пациентов заболеваниях. Этой информацией она незаконно поделилась со своим знакомым, по его просьбе отправила фотоизображения медицинских документов. Таким образом, женщина нарушила право пациентов на личную тайну и неприкосновенность частной жизни», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Свою вину сужденная признала и согласилась с решением суда. Штраф женщина заплатила еще до вступления приговора в законную силу.
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