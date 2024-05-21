21 мая 2024

В ХМАО осудили медсестру, которая раскрыла врачебную тайну

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил медсестре штраф в 120 тысяч рублей
Суд назначил медсестре штраф в 120 тысяч рублей Фото:

Медсестре из Лангепаса (ХМАО) суд назначил штраф в 120 тысяч рублей за разглашение врачебной тайны. Медработница поделилась историей болезни пациентов со своим знакомым.

«Медсестре стало известно о выявленных у двух пациентов заболеваниях. Этой информацией она незаконно поделилась со своим знакомым, по его просьбе отправила фотоизображения медицинских документов. Таким образом, женщина нарушила право пациентов на личную тайну и неприкосновенность частной жизни», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Свою вину сужденная признала и согласилась с решением суда. Штраф женщина заплатила еще до вступления приговора в законную силу.

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Медсестре из Лангепаса (ХМАО) суд назначил штраф в 120 тысяч рублей за разглашение врачебной тайны. Медработница поделилась историей болезни пациентов со своим знакомым. «Медсестре стало известно о выявленных у двух пациентов заболеваниях. Этой информацией она незаконно поделилась со своим знакомым, по его просьбе отправила фотоизображения медицинских документов. Таким образом, женщина нарушила право пациентов на личную тайну и неприкосновенность частной жизни», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Свою вину сужденная признала и согласилась с решением суда. Штраф женщина заплатила еще до вступления приговора в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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