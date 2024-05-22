Челябинский участник СВО не дождался положенных выплат

23 мая 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Челябинцу обещали решить вопрос с выплатами до конца мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник СВО из Чебаркуля Челябинской области не дождался положенной единовременной выплаты за заключение второго контракта. Об этом сообщил URA.RU Федор К. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, вопрос будет решен до конца мая. «Я подписал второй контракт на СВО и подал на получение единовременной выплаты в соцзащиту. Мне приходят отписки, что моя военная часть не отвечает на запросы, хотя на ребенка выплаты произвели и в детский сад мы ходим бесплатно», — рассказал URA.RU Федор. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, в Челябинской области установлены выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции. Специалисты ведомства проверили информацию и установили, что мужчина принимает участие в спецоперации в составе добровольческих формирований. В областном минсоце уточнили, что в таких случаях решение о предоставлении выплаты принимается на основании подтверждающих документов. «Действительно, для получения необходимых сведений управлением соцзащиты населения администрации Чебаркуля были направлены запросы в войсковую часть по месту прохождения службы и военный комиссариат. В настоящее время ответ получен и принято положительное решение. Выплата будет предоставлена. Средства будут перечислены до конца мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что после публикации URA.RU про мобилизованного челябинца Антона Мехлюка, который будучи на фронте не получал положенных выплат, военному стали поступать деньги. Его супруга отметила, что проблемы с выплатами начались, когда муж подписал контракт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник СВО из Чебаркуля Челябинской области не дождался положенной единовременной выплаты за заключение второго контракта. Об этом сообщил URA.RU Федор К. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, вопрос будет решен до конца мая. «Я подписал второй контракт на СВО и подал на получение единовременной выплаты в соцзащиту. Мне приходят отписки, что моя военная часть не отвечает на запросы, хотя на ребенка выплаты произвели и в детский сад мы ходим бесплатно», — рассказал URA.RU Федор. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца, в Челябинской области установлены выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции. Специалисты ведомства проверили информацию и установили, что мужчина принимает участие в спецоперации в составе добровольческих формирований. В областном минсоце уточнили, что в таких случаях решение о предоставлении выплаты принимается на основании подтверждающих документов. «Действительно, для получения необходимых сведений управлением соцзащиты населения администрации Чебаркуля были направлены запросы в войсковую часть по месту прохождения службы и военный комиссариат. В настоящее время ответ получен и принято положительное решение. Выплата будет предоставлена. Средства будут перечислены до конца мая», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее стало известно, что после публикации URA.RU про мобилизованного челябинца Антона Мехлюка, который будучи на фронте не получал положенных выплат, военному стали поступать деньги. Его супруга отметила, что проблемы с выплатами начались, когда муж подписал контракт.