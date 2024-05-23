Москалькова подтвердила нежелание Киева забирать пленных

Москалькова: РФ несколько месяцев добивается, чтобы Украина забрала пленных

23 мая 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Москалькова заявила, что Киев не хочет забирать своих пленных Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия несколько месяцев не может добиться, чтобы Украина забрала своих пленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Таким образом, она подтвердила информацию от главного редактора РТ Маргариты Симоньян, опубликовавшей накануне списки из 500 украинских пленных, которых не могут вернуть на родину. «Несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала своих пленных. Киеву направлен список из 500 военнослужащих… Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким», — заявила Москалькова. По ее словам, украинское руководство постоянно выставляет новые надуманные условия для обмена. Омбудсмен отметила, что направила список пленных своему украинскому коллеге Дмитрию Лубенцу, чтобы ускорить обмен. Ранее Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 пленных военнослужащих ВСУ, которых не удается вернуть на родину. По ее словам глава Украины Владимир Зеленский согласовал только малую часть из них для возвращения домой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия несколько месяцев не может добиться, чтобы Украина забрала своих пленных. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Таким образом, она подтвердила информацию от главного редактора РТ Маргариты Симоньян, опубликовавшей накануне списки из 500 украинских пленных, которых не могут вернуть на родину. «Несколько месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала своих пленных. Киеву направлен список из 500 военнослужащих… Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким», — заявила Москалькова. По ее словам, украинское руководство постоянно выставляет новые надуманные условия для обмена. Омбудсмен отметила, что направила список пленных своему украинскому коллеге Дмитрию Лубенцу, чтобы ускорить обмен. Ранее Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 пленных военнослужащих ВСУ, которых не удается вернуть на родину. По ее словам глава Украины Владимир Зеленский согласовал только малую часть из них для возвращения домой.