Симоньян опубликовала список военнопленных, которых Киев отказывается забирать

22 мая 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Киев отказывается забирать у России 500 военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский отобрал только 38 человек. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая опубликовала список. «Публикую список 500 украинских военнопленных. Их Киев отказывается забирать, выбрав только 38 „ценных“», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, Зеленский выбрал среди списка только людей из «Азова» (нацбатальон признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Она добавила, что Киев отказываться идти на обмен военнопленными уже четыре месяца.