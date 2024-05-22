Симоньян опубликовала список военнопленных, которых Киев отказывается забирать

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян опубликовала список из 500 военнопленных, из которых Киев готов взять только 38 человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев отказывается забирать у России 500 военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский отобрал только 38 человек. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая опубликовала список.

«Публикую список 500 украинских военнопленных. Их Киев отказывается забирать, выбрав только 38 „ценных“», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

По ее словам, Зеленский выбрал среди списка только людей из «Азова» (нацбатальон признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Она добавила, что Киев отказываться идти на обмен военнопленными уже четыре месяца.

Список военнопленных, которых Украина готова забрать
Список военнопленных, которых Украина готова забрать
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Список военнопленных, которых Украина не хочет забирать
Список военнопленных, которых Украина не хочет забирать
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Киев отказывается забирать у России 500 военнопленных. Президент Украины Владимир Зеленский отобрал только 38 человек. Об этом заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, которая опубликовала список. «Публикую список 500 украинских военнопленных. Их Киев отказывается забирать, выбрав только 38 „ценных“», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. По ее словам, Зеленский выбрал среди списка только людей из «Азова» (нацбатальон признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Она добавила, что Киев отказываться идти на обмен военнопленными уже четыре месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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