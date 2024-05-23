В Свердловской области простились с 18-летним стрелком, погибшим на СВО

В деревне Верхний Бугалыш (Свердловская область) простились с 18-летним Данилом Ермоленко, погибшим на СВО. Информацию о гибели стрелка сообщили в администрации МО Красноуфисмкого городского округа.
«Сегодня (23 мая — прим. URA.RU) простились с Ермоленко Данилом Сергеевичем, 2006 года рождения, стрелком мотострелкового батальона, погибшим в ходе специальной военной операции. Похороны прошли в деревне Верхний Бугалыш», — сказано в сообществе администрации в соцсети «ВКонтакте».
12 апреля также простились с 42-летним ветераном чеченской войны Евгением Субботкиным из Березовского (Свердловская область). Он погиб в зоне СВО 9 марта.
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