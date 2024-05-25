В ГИБДД сообщили о смертельной аварии в Перми
В Перми рано утром 26 мая водитель легковушки врезался в дерево. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале.
«В Кировском районе Перми автомобиль ВАЗ-2115 врезался в дерево в районе дома №49 по улице Ушакова. В результате ДТП водитель 1994 года рождения и пассажир 1990 года рождения скончались на месте до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении представителей ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия, отметили в Госавтоинспекции.
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