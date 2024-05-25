25 мая 2024
24 мая 2024

Автомобиль врезался в дерево в Перми, двое погибли. Видео

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
В ГИБДД сообщили о смертельной аварии в Перми Фото:

В Перми рано утром 26 мая водитель легковушки врезался в дерево. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале.

«В Кировском районе Перми автомобиль ВАЗ-2115 врезался в дерево в районе дома №49 по улице Ушакова. В результате ДТП водитель 1994 года рождения и пассажир 1990 года рождения скончались на месте до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении представителей ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия, отметили в Госавтоинспекции.

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В Перми рано утром 26 мая водитель легковушки врезался в дерево. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «В Кировском районе Перми автомобиль ВАЗ-2115 врезался в дерево в районе дома №49 по улице Ушакова. В результате ДТП водитель 1994 года рождения и пассажир 1990 года рождения скончались на месте до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении представителей ГИБДД. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия, отметили в Госавтоинспекции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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