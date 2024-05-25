Происшествия ДТП Автомобиль врезался в дерево в Перми, двое погибли. Видео 26 мая 2024 в 11:34 Размер текста - 17 + В ГИБДД сообщили о смертельной аварии в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми рано утром 26 мая водитель легковушки врезался в дерево. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «В Кировском районе Перми автомобиль ВАЗ-2115 врезался в дерево в районе дома №49 по улице Ушакова. В результате ДТП водитель 1994 года рождения и пассажир 1990 года рождения скончались на месте до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении представителей ГИБДД. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия, отметили в Госавтоинспекции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми рано утром 26 мая водитель легковушки врезался в дерево. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции в своем telegram-канале. «В Кировском районе Перми автомобиль ВАЗ-2115 врезался в дерево в районе дома №49 по улице Ушакова. В результате ДТП водитель 1994 года рождения и пассажир 1990 года рождения скончались на месте до приезда бригады скорой помощи», — говорится в сообщении представителей ГИБДД. По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия, отметили в Госавтоинспекции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям