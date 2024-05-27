В Узбекистане за три года открылись десятки филиалов пермских компаний

В Узбекистане за три года 68 пермских компаний нашли своих партнеров, а 20 — создали в республике предприятия и дочерние подразделения. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«За три года во время бизнес-миссий в республику 68 наших компаний нашли своих партнеров. 20 организаций создали предприятия и дочерние подразделения в Узбекистане», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.
Дмитрий Махонин сообщал, что провел встречу с премьер-министром Узбекистана, на которой обсуждались основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Губернатор Пермского края рассказал, что была обсуждена дорожная карта сотрудничества между регионом и министерством энергетики республики.
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В Узбекистане за три года 68 пермских компаний нашли своих партнеров, а 20 — создали в республике предприятия и дочерние подразделения. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «За три года во время бизнес-миссий в республику 68 наших компаний нашли своих партнеров. 20 организаций создали предприятия и дочерние подразделения в Узбекистане», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Дмитрий Махонин сообщал, что провел встречу с премьер-министром Узбекистана, на которой обсуждались основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Губернатор Пермского края рассказал, что была обсуждена дорожная карта сотрудничества между регионом и министерством энергетики республики.