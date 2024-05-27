27 мая 2024

В Узбекистане за три года открылись десятки филиалов пермских компаний

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Компании открыли свои филиалы в Узбекистане Фото:

В Узбекистане за три года 68 пермских компаний нашли своих партнеров, а 20 — создали в республике предприятия и дочерние подразделения. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«За три года во время бизнес-миссий в республику 68 наших компаний нашли своих партнеров. 20 организаций создали предприятия и дочерние подразделения в Узбекистане», — сообщил Махонин в своем telegram-канале.

Дмитрий Махонин сообщал, что провел встречу с премьер-министром Узбекистана, на которой обсуждались основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Губернатор Пермского края рассказал, что была обсуждена дорожная карта сотрудничества между регионом и министерством энергетики республики.

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В Узбекистане за три года 68 пермских компаний нашли своих партнеров, а 20 — создали в республике предприятия и дочерние подразделения. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «За три года во время бизнес-миссий в республику 68 наших компаний нашли своих партнеров. 20 организаций создали предприятия и дочерние подразделения в Узбекистане», — сообщил Махонин в своем telegram-канале. Дмитрий Махонин сообщал, что провел встречу с премьер-министром Узбекистана, на которой обсуждались основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Губернатор Пермского края рассказал, что была обсуждена дорожная карта сотрудничества между регионом и министерством энергетики республики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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