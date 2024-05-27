Пермские вузы подписали соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном

28 мая 2024 в 07:27 Размер текста - 17 +

Вузы подписали соглашения о сотрудничестве Фото: Илья Московец © URA.RU Университеты Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с Кашкадарьинской и Бухарской областями Узбекистана. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Вместе с правительством Узбекистана определили ключевые для взаимодействия регионы — Бухарскую и Кашкадарьинскую области. Будем развивать в них в том числе научно-образовательные проекты — университеты Пермского края подписали ряд соглашений о сотрудничестве», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор сообщал, что 20 пермских компаний открыли свои филиалы в Узбекистане. Также он обсудил с премьер-министром республики основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Университеты Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с Кашкадарьинской и Бухарской областями Узбекистана. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Вместе с правительством Узбекистана определили ключевые для взаимодействия регионы — Бухарскую и Кашкадарьинскую области. Будем развивать в них в том числе научно-образовательные проекты — университеты Пермского края подписали ряд соглашений о сотрудничестве», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор сообщал, что 20 пермских компаний открыли свои филиалы в Узбекистане. Также он обсудил с премьер-министром республики основные направления сотрудничества в энергетической сфере.