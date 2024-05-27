27 мая 2024

Пермские вузы подписали соглашения о сотрудничестве с Узбекистаном

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Коллегия в администрации Екатеринбурга. Екатеринбург , документы, подпись документов, деловые бумаги, официально
Вузы подписали соглашения о сотрудничестве Фото:

Университеты Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с Кашкадарьинской и Бухарской областями Узбекистана. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Вместе с правительством Узбекистана определили ключевые для взаимодействия регионы — Бухарскую и Кашкадарьинскую области. Будем развивать в них в том числе научно-образовательные проекты — университеты Пермского края подписали ряд соглашений о сотрудничестве», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.

Губернатор сообщал, что 20 пермских компаний открыли свои филиалы в Узбекистане. Также он обсудил с премьер-министром республики основные направления сотрудничества в энергетической сфере.

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Университеты Пермского края подписали соглашения о сотрудничестве с Кашкадарьинской и Бухарской областями Узбекистана. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Вместе с правительством Узбекистана определили ключевые для взаимодействия регионы — Бухарскую и Кашкадарьинскую области. Будем развивать в них в том числе научно-образовательные проекты — университеты Пермского края подписали ряд соглашений о сотрудничестве», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор сообщал, что 20 пермских компаний открыли свои филиалы в Узбекистане. Также он обсудил с премьер-министром республики основные направления сотрудничества в энергетической сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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