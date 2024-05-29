Ольга Бузова восхитилась сусликами в челябинском вузе.Видео

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Ольга Бузова прилетела погостить в Челябинск
Ольга Бузова прилетела погостить в Челябинск Фото:

Телеведущая и певица Ольга Бузова 29 мая побывала в ботаническом саду Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и пришла в восторг от живущих там сусликов. Впечатлениями она поделилась в соцсетях.

«Вот он маленький суслик выглядывает. Малыш, маленький, боже какая прелесть!" — сообщила Ольга Бузова на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

Несколько часов назад Бузова заявила, что в Челябинске погода не весенняя, но для нее это хорошо, так как сниматься в жару тяжело. Также телеведущая показала сусликов, которые обитают на территории ЧелГУ. Их она накормила изюмом.

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Телеведущая и певица Ольга Бузова 29 мая побывала в ботаническом саду Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и пришла в восторг от живущих там сусликов. Впечатлениями она поделилась в соцсетях. «Вот он маленький суслик выглядывает. Малыш, маленький, боже какая прелесть!" — сообщила Ольга Бузова на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной). Несколько часов назад Бузова заявила, что в Челябинске погода не весенняя, но для нее это хорошо, так как сниматься в жару тяжело. Также телеведущая показала сусликов, которые обитают на территории ЧелГУ. Их она накормила изюмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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