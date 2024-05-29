Ольга Бузова восхитилась сусликами в челябинском вузе.Видео

Телеведущая и певица Ольга Бузова 29 мая побывала в ботаническом саду Челябинского государственного университета (ЧелГУ) и пришла в восторг от живущих там сусликов. Впечатлениями она поделилась в соцсетях.
«Вот он маленький суслик выглядывает. Малыш, маленький, боже какая прелесть!" — сообщила Ольга Бузова на странице в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной).
Несколько часов назад Бузова заявила, что в Челябинске погода не весенняя, но для нее это хорошо, так как сниматься в жару тяжело. Также телеведущая показала сусликов, которые обитают на территории ЧелГУ. Их она накормила изюмом.
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