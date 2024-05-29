29 мая 2024

«Я не хочу приводить мужчину в свой дом»: Самбурская раскрыла подробности личной жизни

Звезда «Универа» актриса Самбурская дала откровенное интервью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера фильма "Круэлла". Москва, самбурская анастасия
Настасья Самбурская ищет сильного мужчину Фото:

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская дала откровенное интервью стилисту Светлане Соловьевой. Звезда «Универа» призналась, что больше не хочет приводить мужчину в свой дом.

«У меня хорошая квартира, там классно. Но я не хочу приводить мужчину в свой дом, я хочу к нему в дом», — рассказала актриса в новом выпуске rutube-шоу «Много половин».

По словам Самбурской, она хочет, чтобы ее избранник «был круче, чем она». Если мужчина слабее, то ей с ним становится неинтересно.

В 2017 году на тот момент 30-летняя Самбурская вышла замуж за звезду клипа Мота «На дне» Кирилла Дыцевича. Однако союз оказался непрочным и через год они развелись. Актриса обмолвилась, что причиной стало «неадекватное поведение избранника».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актриса и телеведущая Настасья Самбурская дала откровенное интервью стилисту Светлане Соловьевой. Звезда «Универа» призналась, что больше не хочет приводить мужчину в свой дом. «У меня хорошая квартира, там классно. Но я не хочу приводить мужчину в свой дом, я хочу к нему в дом», — рассказала актриса в новом выпуске rutube-шоу «Много половин». По словам Самбурской, она хочет, чтобы ее избранник «был круче, чем она». Если мужчина слабее, то ей с ним становится неинтересно. В 2017 году на тот момент 30-летняя Самбурская вышла замуж за звезду клипа Мота «На дне» Кирилла Дыцевича. Однако союз оказался непрочным и через год они развелись. Актриса обмолвилась, что причиной стало «неадекватное поведение избранника».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...