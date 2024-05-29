«Я не хочу приводить мужчину в свой дом»: Самбурская раскрыла подробности личной жизни

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская дала откровенное интервью стилисту Светлане Соловьевой. Звезда «Универа» призналась, что больше не хочет приводить мужчину в свой дом.
«У меня хорошая квартира, там классно. Но я не хочу приводить мужчину в свой дом, я хочу к нему в дом», — рассказала актриса в новом выпуске rutube-шоу «Много половин».
По словам Самбурской, она хочет, чтобы ее избранник «был круче, чем она». Если мужчина слабее, то ей с ним становится неинтересно.
В 2017 году на тот момент 30-летняя Самбурская вышла замуж за звезду клипа Мота «На дне» Кирилла Дыцевича. Однако союз оказался непрочным и через год они развелись. Актриса обмолвилась, что причиной стало «неадекватное поведение избранника».
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