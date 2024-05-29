Свердловские синоптики предупредили о магнитной буре

30 мая 2024 в 08:56 Размер текста - 17 +

Бури станут последствием вспышки на Солнце Фото: Александр Елизаров © URA.RU В первые числа июня на Земле ожидается магнитная буря. Такое предупреждение появилось в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «На Солнце произошел второй взрыв высшего уровня. В эту субботу-воскресенье [1-2 июня] ожидается магнитная буря», — сказано в сообщении. Синоптики в свою очередь сослались на telegram-канал «Погода и природа». Ранее URA.RU публиковало подробный календарь магнитных бурь на июнь. Самая сильная из них состоится 23 июня. Также эксперты дали рекомендации, как пережить геомагнитные возмущения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первые числа июня на Земле ожидается магнитная буря. Такое предупреждение появилось в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «На Солнце произошел второй взрыв высшего уровня. В эту субботу-воскресенье [1-2 июня] ожидается магнитная буря», — сказано в сообщении. Синоптики в свою очередь сослались на telegram-канал «Погода и природа». Ранее URA.RU публиковало подробный календарь магнитных бурь на июнь. Самая сильная из них состоится 23 июня. Также эксперты дали рекомендации, как пережить геомагнитные возмущения.