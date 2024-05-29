Свердловские синоптики предупредили о магнитной буре

Бури станут последствием вспышки на Солнце
В первые числа июня на Земле ожидается магнитная буря. Такое предупреждение появилось в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».
«На Солнце произошел второй взрыв высшего уровня. В эту субботу-воскресенье [1-2 июня] ожидается магнитная буря», — сказано в сообщении. Синоптики в свою очередь сослались на telegram-канал «Погода и природа».
Ранее URA.RU публиковало подробный календарь магнитных бурь на июнь. Самая сильная из них состоится 23 июня. Также эксперты дали рекомендации, как пережить геомагнитные возмущения.
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