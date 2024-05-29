29 мая 2024

Свердловские синоптики предупредили о магнитной буре

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, солнце, закат, спальный район, город, вечер
Бури станут последствием вспышки на Солнце Фото:

В первые числа июня на Земле ожидается магнитная буря. Такое предупреждение появилось в telegram-канале «Уральский гидрометцентр».

«На Солнце произошел второй взрыв высшего уровня. В эту субботу-воскресенье [1-2 июня] ожидается магнитная буря», — сказано в сообщении. Синоптики в свою очередь сослались на telegram-канал «Погода и природа».

Ранее URA.RU публиковало подробный календарь магнитных бурь на июнь. Самая сильная из них состоится 23 июня. Также эксперты дали рекомендации, как пережить геомагнитные возмущения.

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В первые числа июня на Земле ожидается магнитная буря. Такое предупреждение появилось в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «На Солнце произошел второй взрыв высшего уровня. В эту субботу-воскресенье [1-2 июня] ожидается магнитная буря», — сказано в сообщении. Синоптики в свою очередь сослались на telegram-канал «Погода и природа». Ранее URA.RU публиковало подробный календарь магнитных бурь на июнь. Самая сильная из них состоится 23 июня. Также эксперты дали рекомендации, как пережить геомагнитные возмущения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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