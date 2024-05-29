29 мая 2024

Рок-группа «Земляне» выступит на фестивале «Самотлорские ночи» в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рок-группа "Земляне" выступит в Нижневартовске 16 июня
Рок-группа "Земляне" выступит в Нижневартовске 16 июня Фото:

Рок-группа «Земляне», известная хитами «Трава у дома» и»Поверь в мечту», выступит на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Информация об этом опубликована на сайте фестиваля.

«На главной сцене на Набережной реки Обь состоится концерт рок-группы „Земляне“. Есть настроение окунуться в прошлое? Послушать „Траву у Дома“. Значит вам к нам на Фестиваль искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“», — говорится в афише.

Концерт пройдет на главной сцене у скульптуры «Замок» 16 июня. Выступление продлится с 21:00 до 22: 30 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что известный фестиваль «Самотлорские ночи»» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рок-группа «Земляне», известная хитами «Трава у дома» и»Поверь в мечту», выступит на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Информация об этом опубликована на сайте фестиваля. «На главной сцене на Набережной реки Обь состоится концерт рок-группы „Земляне“. Есть настроение окунуться в прошлое? Послушать „Траву у Дома“. Значит вам к нам на Фестиваль искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“», — говорится в афише. Концерт пройдет на главной сцене у скульптуры «Замок» 16 июня. Выступление продлится с 21:00 до 22: 30 часов. Ранее URA.RU сообщало, что известный фестиваль «Самотлорские ночи»» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...