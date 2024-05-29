Рок-группа «Земляне» выступит на фестивале «Самотлорские ночи» в ХМАО

Рок-группа «Земляне», известная хитами «Трава у дома» и»Поверь в мечту», выступит на фестивале «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Информация об этом опубликована на сайте фестиваля.
«На главной сцене на Набережной реки Обь состоится концерт рок-группы „Земляне“. Есть настроение окунуться в прошлое? Послушать „Траву у Дома“. Значит вам к нам на Фестиваль искусств, труда и спорта „Самотлорские ночи“», — говорится в афише.
Концерт пройдет на главной сцене у скульптуры «Замок» 16 июня. Выступление продлится с 21:00 до 22: 30 часов.
Ранее URA.RU сообщало, что известный фестиваль «Самотлорские ночи»» пришлось перенести в Нижневартовске из-за антитеррористических ограничений в округе. Он пройдет с 15 по 16 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!