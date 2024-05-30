В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли в Челябинской области

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Регион показывает хорошие темпы строительства жилья.
Регион показывает хорошие темпы строительства жилья. Фото:

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Минстроя.

«На встрече было отмечено, что в рамках федпроекта „Формирование комфортной городской среды“ в регионе ведутся работы по благоустройству на 152 из 186 территорий, запланированных на этот год. За счет средств, входящих в „Инфраструктурное меню“ в Челябинской области запланировано построить детский сад, школу, инженерную инфраструктуру и приобрести 131 автобус», — сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно данным Росстата, в Челябинской области за четыре месяца этого года введено 706,2 тысячи квадратных метров жилья, из которых 223,1 тысячи квадратных метров относится к многоквартирным домам, а 483 тысячи квадратных метров — к объектам индивидуального жилищного строительства. В прошлом году регион построил два миллиона сто тысяч квадратных метров жилья.

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Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Минстроя. «На встрече было отмечено, что в рамках федпроекта „Формирование комфортной городской среды“ в регионе ведутся работы по благоустройству на 152 из 186 территорий, запланированных на этот год. За счет средств, входящих в „Инфраструктурное меню“ в Челябинской области запланировано построить детский сад, школу, инженерную инфраструктуру и приобрести 131 автобус», — сообщили в пресс-службе министерства. Согласно данным Росстата, в Челябинской области за четыре месяца этого года введено 706,2 тысячи квадратных метров жилья, из которых 223,1 тысячи квадратных метров относится к многоквартирным домам, а 483 тысячи квадратных метров — к объектам индивидуального жилищного строительства. В прошлом году регион построил два миллиона сто тысяч квадратных метров жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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