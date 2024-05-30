В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли в Челябинской области

Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Об этом 30 мая сообщили в пресс-службе Минстроя.
«На встрече было отмечено, что в рамках федпроекта „Формирование комфортной городской среды“ в регионе ведутся работы по благоустройству на 152 из 186 территорий, запланированных на этот год. За счет средств, входящих в „Инфраструктурное меню“ в Челябинской области запланировано построить детский сад, школу, инженерную инфраструктуру и приобрести 131 автобус», — сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно данным Росстата, в Челябинской области за четыре месяца этого года введено 706,2 тысячи квадратных метров жилья, из которых 223,1 тысячи квадратных метров относится к многоквартирным домам, а 483 тысячи квадратных метров — к объектам индивидуального жилищного строительства. В прошлом году регион построил два миллиона сто тысяч квадратных метров жилья.
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