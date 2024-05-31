Власти ХМАО испытали новые молочные биодобавки для детей

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Школьники принимали "Иммунокол" три недели
Школьники принимали "Иммунокол" три недели Фото:

Власти ХМАО отчиталась о результатах испытаний молочного биопрепарата «Иммунокол», который дети принимали несколько недель. Подробности об испытаниях опубликовал telegram-канал «Югра официально».

«Результаты оказались выше, чем мы предполагали. Родители отмечали, что во время приема лекарств и в течение пяти последующих месяцев дети не болели ОРВИ», — рассказал председатель актива «Победа-1» Сергей Майзель.

На протяжении трех недель более 200 учеников одной из школы Ханты-Мансийска принимали молочный биопрепарат под наблюдением медработников. «Мы получали согласие и договаривались, что на каждом этапе будет работать консультационная служба, куда могли обратиться родители по вопросам использования препарата. Постоянный диалог помог внедрить его качественно и избежать негативных последствий», — отметила замглавы ХМАО Елена Шумакова.

«Иммунокол» разработали специально для детей, проживающих в условиях северного климата. У югорского препарата нет аналогов. Инвестором для его производством стал актив свердловского бизнесмена Сергея Майзеля «Победа-1».

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Власти ХМАО отчиталась о результатах испытаний молочного биопрепарата «Иммунокол», который дети принимали несколько недель. Подробности об испытаниях опубликовал telegram-канал «Югра официально». «Результаты оказались выше, чем мы предполагали. Родители отмечали, что во время приема лекарств и в течение пяти последующих месяцев дети не болели ОРВИ», — рассказал председатель актива «Победа-1» Сергей Майзель. На протяжении трех недель более 200 учеников одной из школы Ханты-Мансийска принимали молочный биопрепарат под наблюдением медработников. «Мы получали согласие и договаривались, что на каждом этапе будет работать консультационная служба, куда могли обратиться родители по вопросам использования препарата. Постоянный диалог помог внедрить его качественно и избежать негативных последствий», — отметила замглавы ХМАО Елена Шумакова. «Иммунокол» разработали специально для детей, проживающих в условиях северного климата. У югорского препарата нет аналогов. Инвестором для его производством стал актив свердловского бизнесмена Сергея Майзеля «Победа-1».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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