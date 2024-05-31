Власти ХМАО испытали новые молочные биодобавки для детей

Власти ХМАО отчиталась о результатах испытаний молочного биопрепарата «Иммунокол», который дети принимали несколько недель. Подробности об испытаниях опубликовал telegram-канал «Югра официально».
«Результаты оказались выше, чем мы предполагали. Родители отмечали, что во время приема лекарств и в течение пяти последующих месяцев дети не болели ОРВИ», — рассказал председатель актива «Победа-1» Сергей Майзель.
На протяжении трех недель более 200 учеников одной из школы Ханты-Мансийска принимали молочный биопрепарат под наблюдением медработников. «Мы получали согласие и договаривались, что на каждом этапе будет работать консультационная служба, куда могли обратиться родители по вопросам использования препарата. Постоянный диалог помог внедрить его качественно и избежать негативных последствий», — отметила замглавы ХМАО Елена Шумакова.
«Иммунокол» разработали специально для детей, проживающих в условиях северного климата. У югорского препарата нет аналогов. Инвестором для его производством стал актив свердловского бизнесмена Сергея Майзеля «Победа-1».
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