Самокатчик ранил гуляющую в парке с ребенком челябинку

Для жительницы Магнитогорска (Челябинская область) прогулка с ребенком в парке Трех поколений закончилась травмпунктом. Во время прогулки на нее на большой скорости наехал подросток на электросамокате. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.
«Не думала, что прогулка с ребенком закончится травмопунктом и полицией. В парке Трех поколений пострадала от электросамоката. Я не знаю, что было в голове у подростка- мчался позади меня, мы шли по краю тротуара. Удар пришелся по голеностопу на обоих ногах», — написала жительница Магнитогорска в местном паблике «Черное и белое» в соцсети «ВКонтакте».
После наезда самоката женщине понадобилась медицинская помощь. По ее словам, в травмпункте выяснилось, что обошлось без переломов. Однако потерпевшая получила серьезные ушибы и гематомы и теперь с трудом ходит. Она также составила заявление в полицию, в котором просит привлечь подростка к ответственности.
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