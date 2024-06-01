Самокатчик ранил гуляющую в парке с ребенком челябинку

В Магнитогорске подросток на самокате наехал на женщину

02 июня 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

После наезда электросамоката женщине понадобилась помощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для жительницы Магнитогорска (Челябинская область) прогулка с ребенком в парке Трех поколений закончилась травмпунктом. Во время прогулки на нее на большой скорости наехал подросток на электросамокате. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях. «Не думала, что прогулка с ребенком закончится травмопунктом и полицией. В парке Трех поколений пострадала от электросамоката. Я не знаю, что было в голове у подростка- мчался позади меня, мы шли по краю тротуара. Удар пришелся по голеностопу на обоих ногах», — написала жительница Магнитогорска в местном паблике «Черное и белое» в соцсети «ВКонтакте». После наезда самоката женщине понадобилась медицинская помощь. По ее словам, в травмпункте выяснилось, что обошлось без переломов. Однако потерпевшая получила серьезные ушибы и гематомы и теперь с трудом ходит. Она также составила заявление в полицию, в котором просит привлечь подростка к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для жительницы Магнитогорска (Челябинская область) прогулка с ребенком в парке Трех поколений закончилась травмпунктом. Во время прогулки на нее на большой скорости наехал подросток на электросамокате. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях. «Не думала, что прогулка с ребенком закончится травмопунктом и полицией. В парке Трех поколений пострадала от электросамоката. Я не знаю, что было в голове у подростка- мчался позади меня, мы шли по краю тротуара. Удар пришелся по голеностопу на обоих ногах», — написала жительница Магнитогорска в местном паблике «Черное и белое» в соцсети «ВКонтакте». После наезда самоката женщине понадобилась медицинская помощь. По ее словам, в травмпункте выяснилось, что обошлось без переломов. Однако потерпевшая получила серьезные ушибы и гематомы и теперь с трудом ходит. Она также составила заявление в полицию, в котором просит привлечь подростка к ответственности.