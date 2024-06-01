01 июня 2024
31 мая 2024

Самокатчик ранил гуляющую в парке с ребенком челябинку

В Магнитогорске подросток на самокате наехал на женщину
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, самокат, электросамокат, Whoosh
После наезда электросамоката женщине понадобилась помощь Фото:

Для жительницы Магнитогорска (Челябинская область) прогулка с ребенком в парке Трех поколений закончилась травмпунктом. Во время прогулки на нее на большой скорости наехал подросток на электросамокате. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях.

«Не думала, что прогулка с ребенком закончится травмопунктом и полицией. В парке Трех поколений пострадала от электросамоката. Я не знаю, что было в голове у подростка- мчался позади меня, мы шли по краю тротуара. Удар пришелся по голеностопу на обоих ногах», — написала жительница Магнитогорска в местном паблике «Черное и белое» в соцсети «ВКонтакте».

После наезда самоката женщине понадобилась медицинская помощь. По ее словам, в травмпункте выяснилось, что обошлось без переломов. Однако потерпевшая получила серьезные ушибы и гематомы и теперь с трудом ходит. Она также составила заявление в полицию, в котором просит привлечь подростка к ответственности.

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Для жительницы Магнитогорска (Челябинская область) прогулка с ребенком в парке Трех поколений закончилась травмпунктом. Во время прогулки на нее на большой скорости наехал подросток на электросамокате. Об этом пострадавшая рассказала в социальных сетях. «Не думала, что прогулка с ребенком закончится травмопунктом и полицией. В парке Трех поколений пострадала от электросамоката. Я не знаю, что было в голове у подростка- мчался позади меня, мы шли по краю тротуара. Удар пришелся по голеностопу на обоих ногах», — написала жительница Магнитогорска в местном паблике «Черное и белое» в соцсети «ВКонтакте». После наезда самоката женщине понадобилась медицинская помощь. По ее словам, в травмпункте выяснилось, что обошлось без переломов. Однако потерпевшая получила серьезные ушибы и гематомы и теперь с трудом ходит. Она также составила заявление в полицию, в котором просит привлечь подростка к ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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