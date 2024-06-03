Мэрия Челябинска для ограждения пляжей разрешила ставить заборы на Шершнях

Мэрия Челябинска для ограждения пляжей и земельных участков других арендаторов разрешила устанавливать заборы. Как URA.RU пояснили в пресс-службе городской администрации, компании обязаны предоставлять эскизные проекты.
«На территориях, предоставленных по разрешению на использование, возможно размещение ограждающих устройств в соответствии с представленным эскизным проектом. Контроль надлежащего использования земельных участков осуществляется путем выезда на территории и определения нарушений в установленном законом порядке», — заявили URA.RU в мэрии.
Власти добавили, что на западной части Шершней выдано пять разрешений на использование земельных участков. Целями являются размещение нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения. Документы также касаются пляжных территорий в прибрежных защитных полосах, которые не требуют капстроительства.
Высокие заборы, закрывающие виды на водоем, возмутили депутата гордумы Кирилла Матвеева. Для рекреационных мест политик предложил разработать нормативную базу с дизайн-кодом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!