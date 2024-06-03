Мэрия Челябинска для ограждения пляжей разрешила ставить заборы на Шершнях

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В Челябинске хотят видеть Шершни со всех сторон, а не только на плотине Фото:

Мэрия Челябинска для ограждения пляжей и земельных участков других арендаторов разрешила устанавливать заборы. Как URA.RU пояснили в пресс-службе городской администрации, компании обязаны предоставлять эскизные проекты.

«На территориях, предоставленных по разрешению на использование, возможно размещение ограждающих устройств в соответствии с представленным эскизным проектом. Контроль надлежащего использования земельных участков осуществляется путем выезда на территории и определения нарушений в установленном законом порядке», — заявили URA.RU в мэрии.

Власти добавили, что на западной части Шершней выдано пять разрешений на использование земельных участков. Целями являются размещение нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения. Документы также касаются пляжных территорий в прибрежных защитных полосах, которые не требуют капстроительства.

Высокие заборы, закрывающие виды на водоем, возмутили депутата гордумы Кирилла Матвеева. Для рекреационных мест политик предложил разработать нормативную базу с дизайн-кодом.

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Мэрия Челябинска для ограждения пляжей и земельных участков других арендаторов разрешила устанавливать заборы. Как URA.RU пояснили в пресс-службе городской администрации, компании обязаны предоставлять эскизные проекты. «На территориях, предоставленных по разрешению на использование, возможно размещение ограждающих устройств в соответствии с представленным эскизным проектом. Контроль надлежащего использования земельных участков осуществляется путем выезда на территории и определения нарушений в установленном законом порядке», — заявили URA.RU в мэрии. Власти добавили, что на западной части Шершней выдано пять разрешений на использование земельных участков. Целями являются размещение нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения. Документы также касаются пляжных территорий в прибрежных защитных полосах, которые не требуют капстроительства. Высокие заборы, закрывающие виды на водоем, возмутили депутата гордумы Кирилла Матвеева. Для рекреационных мест политик предложил разработать нормативную базу с дизайн-кодом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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