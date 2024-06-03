В Перми десятки домов в июне останутся без воды

В Перми в июне под отключение водоснабжения попадут десятки домов в разных районах города. Причина отключения — планово-ремонтные и ремонтно-восстановительные работы на сетях, сообщается на сайте компании «Новогор-Прикамье».
«Аварийно-восстановительные работы по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 145. Плановое время отключения и включения: 01.06.24 (10:00) — 02.06.24 (10:00). Адреса без воды/ на пониженном давлении: Емельяна Ярославского, 10; Клары Цеткин, 3; Коминтерна, 12, 14, 16; проспект Комсомольский, 87; Куйбышева, 104, 106, 108, 110, 118А, 127, 129, 137; Обвинская, 10, 10А, 12А, 8А; Саранска, 3, 5; Чкалова, 38, 38А», — указано в графике. Также работы будут проводиться по следующим адресам:
- 1-2 июня: Комсомольский, 93;
- 3 июня: Маршрутная, 10, 10Б; Дивьинская, 47, Космонавта Беляева, 127; Черняховского, 5;
- 4-5 июня: Адмирала Макарова, 34А, Адмирала Ушакова, 14,20А; Сокольская, 12, 25, 27, 29; Судозаводская, 28;
- 5 июня: Муромская, 24А; Яблочкова, 23, 29;
- 5-6 июня: Бородулинская, 4, Калинина, 100, Светлогорская, 18, 20А;
- 6 июня: Екатерининская, 163, 165, 167, 169, 171, 196;
- 9 июня: Борчанинова, 71А, 77, 85; Камчатовская, 18, 20, 20А; ш. Космонавтов, 10, 10А, 12, 13 ЛИТ Б, 14, 16, 17, 18, 19 ЛИТ Г, 19А, 1А, 1Б, 25; Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 14, 14А, 15; Куйбышева, 47, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 57А; Механошина, 10, 10А, 12, 14, 15, 17, 17/1, 27, 29, 31, 4, 6, 8; Парижской коммуны, 47А; Попова, 58; Пушкина, 104/1А; Революции, 58, 58А, 60, 60/1, 62, 62А, 64, 66, 68, 68/1; Эпроновская, 4А;
- 14 июня: А. Гатауллина, 13, 17, 18, 22; Кузбасская, 35, 37, 39; Новосибирская, 3;
- 14-15 июня: Бершетский, 1, 2, 3, 6; Левченко, 11, 13, 17, 9; Луньевская, 1, 3, 4, 5; Самолетная, 7А;
- 15 июня: Высокая, 6, 61; Новосельская, 28; Разъездная, 58;
- 16 июня: Комсомольский, 47, 49, 55, 59, 63, 65.
Ранее об отключении горячего водоснабжения в сотнях домов в краевой столице предупредили в компании «Т Плюс». Это связано с проведением опрессовок.
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