В Челябинске окрошка за год подорожала на 19,6%

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Стоимость одной порции окрошки увеличилась со 146,1 до 181,7 рубля за год
Стоимость одной порции окрошки увеличилась со 146,1 до 181,7 рубля за год Фото:

В Челябинске стоимость рецепта окрошки увеличилась на 19,6%. Согласно ценам из сетевых магазинов на 3 июня, четыре порции летнего супа обойдутся челябинцам в 726,9 рубля.

По данным за 2023 год, средняя стоимость блюда составляла 584,6 рубля. Удорожание показал каждый ингредиент. Согласно стандартному рецепту, потребуется по четыре яйца и огурца, килограмм картофеля, 400 граммов сметаны, полтора литра кваса, 500 граммов колбасы и 300 граммов редиса. Также будет необходим набор зелени. Стоимость одной порции в 2024 году составила 181,7 рубля против прошлогодних 146,1 рубля.

Наибольшее увеличение стоимости показал картофель (39%) — с 30 до 48,9 рубля, следом идет набор зелени (37%) — с 32,4 до 51,4 рубля за 50 граммов, а также квас (33,7%) — до 118,1 рубля. Цена яиц первой категории выросла на 31% — с 30,1 до 43,6 рубля за четыре штуки.

Огурцы стали дороже на 21% с увеличением цены до 43,9 рубля, а колбаса на 15,5% — до 236,7 рубля за полкилограмма. Наименьший рост цен заметен у сметаны (3,6%) — до 107,2 рубля за 400 граммов, а также у редиса (0,7%) — до 74,1 рубля.

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В Челябинске стоимость рецепта окрошки увеличилась на 19,6%. Согласно ценам из сетевых магазинов на 3 июня, четыре порции летнего супа обойдутся челябинцам в 726,9 рубля. По данным за 2023 год, средняя стоимость блюда составляла 584,6 рубля. Удорожание показал каждый ингредиент. Согласно стандартному рецепту, потребуется по четыре яйца и огурца, килограмм картофеля, 400 граммов сметаны, полтора литра кваса, 500 граммов колбасы и 300 граммов редиса. Также будет необходим набор зелени. Стоимость одной порции в 2024 году составила 181,7 рубля против прошлогодних 146,1 рубля. Наибольшее увеличение стоимости показал картофель (39%) — с 30 до 48,9 рубля, следом идет набор зелени (37%) — с 32,4 до 51,4 рубля за 50 граммов, а также квас (33,7%) — до 118,1 рубля. Цена яиц первой категории выросла на 31% — с 30,1 до 43,6 рубля за четыре штуки. Огурцы стали дороже на 21% с увеличением цены до 43,9 рубля, а колбаса на 15,5% — до 236,7 рубля за полкилограмма. Наименьший рост цен заметен у сметаны (3,6%) — до 107,2 рубля за 400 граммов, а также у редиса (0,7%) — до 74,1 рубля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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