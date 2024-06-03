Проживающий в Лондоне российский политик Андрей Сидельников объявлен в розыск

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Правоохранители разыскивают Андрея Сидельникова Фото:

Политик Андрей Сидельников, проживающий в Лондоне, объявлен в розыск. Ранее Следственным комитетом РФ ему было предъявлено уголовное обвинение по статье о терроризме. Об этом стало известно из базы розыска МВД России.

«Сидельников Андрей Александрович. 07.07.1975. Разыскивается по статье УК», — передает данные базы розыска. По какой именно статье разыскивается политик не уточняется.

В мае правоохранительные органы сообщали, что уголовное дело в отношении Сидельникова было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Это произошло после того, как на «Съезде народных депутатов» в ноябре 2023 года Сидельников призывал наносить удары с помощью беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента России в марте 2024 года, чтобы сорвать голосование.

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Политик Андрей Сидельников, проживающий в Лондоне, объявлен в розыск. Ранее Следственным комитетом РФ ему было предъявлено уголовное обвинение по статье о терроризме. Об этом стало известно из базы розыска МВД России. «Сидельников Андрей Александрович. 07.07.1975. Разыскивается по статье УК», — передает данные базы розыска. По какой именно статье разыскивается политик не уточняется. В мае правоохранительные органы сообщали, что уголовное дело в отношении Сидельникова было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Это произошло после того, как на «Съезде народных депутатов» в ноябре 2023 года Сидельников призывал наносить удары с помощью беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента России в марте 2024 года, чтобы сорвать голосование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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