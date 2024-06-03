Проживающий в Лондоне российский политик Андрей Сидельников объявлен в розыск

03 июня 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Правоохранители разыскивают Андрея Сидельникова Фото: Илья Московец © URA.RU Политик Андрей Сидельников, проживающий в Лондоне, объявлен в розыск. Ранее Следственным комитетом РФ ему было предъявлено уголовное обвинение по статье о терроризме. Об этом стало известно из базы розыска МВД России. «Сидельников Андрей Александрович. 07.07.1975. Разыскивается по статье УК», — передает данные базы розыска. По какой именно статье разыскивается политик не уточняется. В мае правоохранительные органы сообщали, что уголовное дело в отношении Сидельникова было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Это произошло после того, как на «Съезде народных депутатов» в ноябре 2023 года Сидельников призывал наносить удары с помощью беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента России в марте 2024 года, чтобы сорвать голосование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политик Андрей Сидельников, проживающий в Лондоне, объявлен в розыск. Ранее Следственным комитетом РФ ему было предъявлено уголовное обвинение по статье о терроризме. Об этом стало известно из базы розыска МВД России. «Сидельников Андрей Александрович. 07.07.1975. Разыскивается по статье УК», — передает данные базы розыска. По какой именно статье разыскивается политик не уточняется. В мае правоохранительные органы сообщали, что уголовное дело в отношении Сидельникова было возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Это произошло после того, как на «Съезде народных депутатов» в ноябре 2023 года Сидельников призывал наносить удары с помощью беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента России в марте 2024 года, чтобы сорвать голосование.