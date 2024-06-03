В Челябинске 4 июня закроют движение на улице Энергетиков, в связи с чем изменятся маршруты сразу у пяти автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 8 часов 4 июня до 22 часов 30 июня закрывается движение транспорта по улице Энергетиков. Автобусы 5, 22а, 27, 81, 91 временно изменят маршруты», — уточнили в пресс-службе.
Автобусы 5, 22а, 27, 81 будут объезжать закрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус 91 будет следовать только до остановки «Улица Энергетиков» (на Машиностроителей в сторону Новороссийской). В мэрии добавили, что изменение связано с реконструкцией дороги на улице Гранитной и попросили пассажиров планировать свои поездки заранее.
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