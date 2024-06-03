В Челябинске почти на месяц изменят маршруты пять автобусов. Скрин

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Челябинцам советуют продумать маршрут заранее
Челябинцам советуют продумать маршрут заранее Фото:

В Челябинске 4 июня закроют движение на улице Энергетиков, в связи с чем изменятся маршруты сразу у пяти автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 8 часов 4 июня до 22 часов 30 июня закрывается движение транспорта по улице Энергетиков. Автобусы 5, 22а, 27, 81, 91 временно изменят маршруты», — уточнили в пресс-службе.

Автобусы 5, 22а, 27, 81 будут объезжать закрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус 91 будет следовать только до остановки «Улица Энергетиков» (на Машиностроителей в сторону Новороссийской). В мэрии добавили, что изменение связано с реконструкцией дороги на улице Гранитной и попросили пассажиров планировать свои поездки заранее.

Четыре из пяти маршрутов вместо улицы Энергетиков поедут по Копейскому шоссе
Четыре из пяти маршрутов вместо улицы Энергетиков поедут по Копейскому шоссе
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В Челябинске 4 июня закроют движение на улице Энергетиков, в связи с чем изменятся маршруты сразу у пяти автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8 часов 4 июня до 22 часов 30 июня закрывается движение транспорта по улице Энергетиков. Автобусы 5, 22а, 27, 81, 91 временно изменят маршруты», — уточнили в пресс-службе. Автобусы 5, 22а, 27, 81 будут объезжать закрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус 91 будет следовать только до остановки «Улица Энергетиков» (на Машиностроителей в сторону Новороссийской). В мэрии добавили, что изменение связано с реконструкцией дороги на улице Гранитной и попросили пассажиров планировать свои поездки заранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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