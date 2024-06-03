Суд обязал ПАО «ЧМК» устранить выявленные Росприроднадзором нарушения

Суд обязал ПАО «Челябинский металлургический комбинат» устранить все выявленные в прошлом году Управлением Росприроднадзора недочеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В суде юристы комбината пытались оспорить доводы Росприроднадзора… Но суд поддержал позицию службы и обязал руководство комбината устранить все выявленные недочеты», — сообщает пресс-служба управления в своем telegram-канале.
Плановая проверка работы комбината проводилась в прошлом году. В ходе нее специалисты ведомства выявили большое количество нарушений природоохранных норм. ПАО «ЧМК» выдали предписания на устранения недостатков, но компания их проигнорировала, а позднее попыталась оспорить в суде, но проиграла.с
Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Ответ будет опубликован после получения.
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