Суд обязал ПАО «ЧМК» устранить выявленные Росприроднадзором нарушения

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Юристы комбината пытались оспорить доводы Росприроднадзора в суде
Юристы комбината пытались оспорить доводы Росприроднадзора в суде Фото:

Суд обязал ПАО «Челябинский металлургический комбинат» устранить все выявленные в прошлом году Управлением Росприроднадзора недочеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В суде юристы комбината пытались оспорить доводы Росприроднадзора… Но суд поддержал позицию службы и обязал руководство комбината устранить все выявленные недочеты», — сообщает пресс-служба управления в своем telegram-канале.

Плановая проверка работы комбината проводилась в прошлом году. В ходе нее специалисты ведомства выявили большое количество нарушений природоохранных норм. ПАО «ЧМК» выдали предписания на устранения недостатков, но компания их проигнорировала, а позднее попыталась оспорить в суде, но проиграла.с

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Ответ будет опубликован после получения.

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Суд обязал ПАО «Челябинский металлургический комбинат» устранить все выявленные в прошлом году Управлением Росприроднадзора недочеты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В суде юристы комбината пытались оспорить доводы Росприроднадзора… Но суд поддержал позицию службы и обязал руководство комбината устранить все выявленные недочеты», — сообщает пресс-служба управления в своем telegram-канале. Плановая проверка работы комбината проводилась в прошлом году. В ходе нее специалисты ведомства выявили большое количество нарушений природоохранных норм. ПАО «ЧМК» выдали предписания на устранения недостатков, но компания их проигнорировала, а позднее попыталась оспорить в суде, но проиграла.с Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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