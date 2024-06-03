03 июня 2024

В аэропорту Челябинска задержали нелегалов, прилетевших из Санкт-Петербурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегалы прибыли в Челябинск рейсом из Санкт-Петербурга
Нелегалы прибыли в Челябинск рейсом из Санкт-Петербурга Фото:

В аэропорту Челябинска полицейские совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии в ходе операции «Нелегал» задержали девять мигрантов, которые прилетели из Санкт-Петербурга. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону, все они незаконно находились на территории РФ.

«Задержано девять граждан ближнего зарубежья, незаконно находящихся на территории РФ, прибывших рейсом Санкт-Петербург — Челябинск. Судом решается вопрос о принудительном удалении из страны нарушителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ходе операции было проверено 30 иностранцев. Всех их «пробили» по базам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и поставили на фотоучет.

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В аэропорту Челябинска полицейские совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии в ходе операции «Нелегал» задержали девять мигрантов, которые прилетели из Санкт-Петербурга. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону, все они незаконно находились на территории РФ. «Задержано девять граждан ближнего зарубежья, незаконно находящихся на территории РФ, прибывших рейсом Санкт-Петербург — Челябинск. Судом решается вопрос о принудительном удалении из страны нарушителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ходе операции было проверено 30 иностранцев. Всех их «пробили» по базам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и поставили на фотоучет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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