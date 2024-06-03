В аэропорту Челябинска полицейские совместно с коллегами из региональных управлений ФСБ и Росгвардии в ходе операции «Нелегал» задержали девять мигрантов, которые прилетели из Санкт-Петербурга. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе ГУ МВД по региону, все они незаконно находились на территории РФ.
«Задержано девять граждан ближнего зарубежья, незаконно находящихся на территории РФ, прибывших рейсом Санкт-Петербург — Челябинск. Судом решается вопрос о принудительном удалении из страны нарушителей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В ходе операции было проверено 30 иностранцев. Всех их «пробили» по базам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопировали и поставили на фотоучет.
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