Ходорковский* намерен судиться с главой ФБК**

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Михаил Ходорковский* хочет подать иск в суд на Марию Певчих*
Михаил Ходорковский* хочет подать иск в суд на Марию Певчих* Фото:

Беглый олигарх, основатель компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом) планирует подать в суд на главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Он обвиняет ее в клевете. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник, приближенных к команде Ходорковского. 

«По информации собеседника, близкого к структуре Ходорковского, экс-олигарх планирует обвинить Певчих в клевете и подать иск о защите чести и деловой репутации в один из европейских судов», — передает источник RT. При этом отмечается, что Певчих активно собирает компромат на олигарха, чтобы вынудить его отказаться от обвинений. 

Ранее Певчих опубликовала фильм «Предатели», в котором команда ФБК раскритиковала Ходорковского. В рамках картины Мария Певчих открыто высказывалась против деятельности Ходорковского в 1990-х.

*Михаил Ходорковский признан иноагентом в России

*Мария Певчих признана иноагентом в РФ

*«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ

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Беглый олигарх, основатель компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом) планирует подать в суд на главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Он обвиняет ее в клевете. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник, приближенных к команде Ходорковского.  «По информации собеседника, близкого к структуре Ходорковского, экс-олигарх планирует обвинить Певчих в клевете и подать иск о защите чести и деловой репутации в один из европейских судов», — передает источник RT. При этом отмечается, что Певчих активно собирает компромат на олигарха, чтобы вынудить его отказаться от обвинений.  Ранее Певчих опубликовала фильм «Предатели», в котором команда ФБК раскритиковала Ходорковского. В рамках картины Мария Певчих открыто высказывалась против деятельности Ходорковского в 1990-х. *Михаил Ходорковский признан иноагентом в России *Мария Певчих признана иноагентом в РФ *«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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