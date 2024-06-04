Ходорковский* намерен судиться с главой ФБК**

Беглый олигарх, основатель компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в России иноагентом) планирует подать в суд на главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Он обвиняет ее в клевете. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свой источник, приближенных к команде Ходорковского.
«По информации собеседника, близкого к структуре Ходорковского, экс-олигарх планирует обвинить Певчих в клевете и подать иск о защите чести и деловой репутации в один из европейских судов», — передает источник RT. При этом отмечается, что Певчих активно собирает компромат на олигарха, чтобы вынудить его отказаться от обвинений.
Ранее Певчих опубликовала фильм «Предатели», в котором команда ФБК раскритиковала Ходорковского. В рамках картины Мария Певчих открыто высказывалась против деятельности Ходорковского в 1990-х.
*Михаил Ходорковский признан иноагентом в России
*Мария Певчих признана иноагентом в РФ
*«Фонд борьбы с коррупцией» признан экстремистской организацией и запрещен в РФ
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