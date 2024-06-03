Силовики ищут мигрантов, которые захватили спортплощадку в Сургуте

Следователи ХМАО ищут мигрантов, которые захватили спортплощадку в Сургуте, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Ранее на этот инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.
«Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ было возбуждено в связи с полученными [из соцсетей] информацией. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые захватили спортивную площадку в Сургуте и не пускали туда детей. О результатах проверки главе ведомства доложит руководитель СУ СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин.
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