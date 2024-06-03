03 июня 2024

Силовики ищут мигрантов, которые захватили спортплощадку в Сургуте

В Сургуте мигранты выгнали детей со спортивной площадки
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство"
Следователи возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" Фото:

Следователи ХМАО ищут мигрантов, которые захватили спортплощадку в Сургуте, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Ранее на этот инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ было возбуждено в связи с полученными [из соцсетей] информацией. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые захватили спортивную площадку в Сургуте и не пускали туда детей. О результатах проверки главе ведомства доложит руководитель СУ СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин.

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Следователи ХМАО ищут мигрантов, которые захватили спортплощадку в Сургуте, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Ранее на этот инцидент обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. «Уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ было возбуждено в связи с полученными [из соцсетей] информацией. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на мигрантов, которые захватили спортивную площадку в Сургуте и не пускали туда детей. О результатах проверки главе ведомства доложит руководитель СУ СК РФ по ХМАО Михаил Мокшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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