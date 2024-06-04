Байден посоветовал журналисту прочитать речь Путина о независимости Донбасса

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Президент США. stock, подпись, Джо Байден,  stock
Джо Байден (на фото) принес на интервью распечатку речи Владимира Путина Фото:

Президент США Джо Байден принес на интервью Time распечатку речи российского лидера Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о признании независимости ЛНР и ДНР. Он также посоветовал журналисту прочитать ее.

«Вот, кстати, если вы не читали, то стоит. Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля», — сказал Байден на интервью.

Путин 21 февраля 2022 года обратился к россиянам и заявил, что признает суверенитет ЛНР и ДНР. Тогда к нему обратились лидеры двух республик с просьбой признать независимость регионов.

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Президент США Джо Байден принес на интервью Time распечатку речи российского лидера Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о признании независимости ЛНР и ДНР. Он также посоветовал журналисту прочитать ее. «Вот, кстати, если вы не читали, то стоит. Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля», — сказал Байден на интервью. Путин 21 февраля 2022 года обратился к россиянам и заявил, что признает суверенитет ЛНР и ДНР. Тогда к нему обратились лидеры двух республик с просьбой признать независимость регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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