Байден посоветовал журналисту прочитать речь Путина о независимости Донбасса

04 июня 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Джо Байден (на фото) принес на интервью распечатку речи Владимира Путина Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден принес на интервью Time распечатку речи российского лидера Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о признании независимости ЛНР и ДНР. Он также посоветовал журналисту прочитать ее. «Вот, кстати, если вы не читали, то стоит. Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля», — сказал Байден на интервью. Путин 21 февраля 2022 года обратился к россиянам и заявил, что признает суверенитет ЛНР и ДНР. Тогда к нему обратились лидеры двух республик с просьбой признать независимость регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден принес на интервью Time распечатку речи российского лидера Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о признании независимости ЛНР и ДНР. Он также посоветовал журналисту прочитать ее. «Вот, кстати, если вы не читали, то стоит. Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля», — сказал Байден на интервью. Путин 21 февраля 2022 года обратился к россиянам и заявил, что признает суверенитет ЛНР и ДНР. Тогда к нему обратились лидеры двух республик с просьбой признать независимость регионов.