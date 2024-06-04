Байден посоветовал журналисту прочитать речь Путина о независимости Донбасса

Джо Байден (на фото) принес на интервью распечатку речи Владимира Путина
Президент США Джо Байден принес на интервью Time распечатку речи российского лидера Владимира Путина от 21 февраля 2022 года о признании независимости ЛНР и ДНР. Он также посоветовал журналисту прочитать ее.
«Вот, кстати, если вы не читали, то стоит. Это обращение к российскому народу по проблеме Донбасса 21 февраля», —
Путин 21 февраля 2022 года обратился к россиянам и заявил, что признает суверенитет ЛНР и ДНР. Тогда к нему обратились лидеры двух республик с просьбой признать независимость регионов.
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