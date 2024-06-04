Происшествия Криминал В челябинском селе подростков заподозрили в сексуальном насилии над сверстниками В Брединском районе ведется проверка по статье 132 УК РФ 04 июня 2024 в 22:13 Размер текста - 17 + По факту инцидента с подростками проводится проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В одном из сел в Брединском районе Челябинской области подростков заподозрили в сексуальном насилии над сверстниками. Как URA.RU сообщили источники в силовых структурах, речь идет о событиях июля 2023 года. «Летом прошлого года одна группа подростков устроила сексуальное насилие над группой сверстников. О случившемся стало известно взрослым только сейчас. Все мальчишки из вполне благополучных семей», — рассказал источник. По данным URA.RU, речь о сексуальном контакте не идет. Проверка проводится по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Никто из подростков не задержан. Как пишет «АЧН», со ссылкой на главу района Николая Плохих, все произошло вне стен школы. Подросткам от 14 до 15 лет. Правоохранительные органы от официальных комментариев воздерживаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В одном из сел в Брединском районе Челябинской области подростков заподозрили в сексуальном насилии над сверстниками. Как URA.RU сообщили источники в силовых структурах, речь идет о событиях июля 2023 года. «Летом прошлого года одна группа подростков устроила сексуальное насилие над группой сверстников. О случившемся стало известно взрослым только сейчас. Все мальчишки из вполне благополучных семей», — рассказал источник. По данным URA.RU, речь о сексуальном контакте не идет. Проверка проводится по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Никто из подростков не задержан. Как пишет «АЧН», со ссылкой на главу района Николая Плохих, все произошло вне стен школы. Подросткам от 14 до 15 лет. Правоохранительные органы от официальных комментариев воздерживаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям