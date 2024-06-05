Чемпионат России по пляжному волейболу пройдет в городе металлургов. Видео

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С 6 по 8 июня пройдут матчи квалификации, основной сетки и плей-офф, а 9 июня — медальные игры
С 6 по 8 июня пройдут матчи квалификации, основной сетки и плей-офф, а 9 июня — медальные игры Фото:

В Магнитогорске Челябинской области с 6 по 9 июня пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Турнир среди мужчин и женщин пройдет в парке отдыха «Лукаморье», сообщили 5 июоя в пресс-службе минспорта по региону.

«В Магнитогорске с 6 по 9 июня город металлургов примет этап чемпионата страны по пляжному волейболу. Турнир традиционно пройдет в двух разрядах: среди мужчин и женщин. Соревнования будут проходить в парке отдыха „Лукоморье“», — сообщили в ведомстве.

С 6 по 8 июня на трех площадках состоятся матчи квалификации, основной сетки и плей-офф, а 9 июня — медальные игры.

За Челябинскую область на этапе в Магнитогорске выступят две пары из Челябинска. У женщин внимательно следим за Ириной Ярчихиной и Беллой Агаповой, у мужчин — за Анатолием Домрачевым и Ярославом Возных. Всего на турнире сыграют 16 женских и 21 мужская пара из регионов России.

В программе также предусмотрены конкурсы и розыгрыш игровых свитеров, официального мяча и других подарков от партнеров мероприятия. Также ожидаются выступление группы поддержки и игровая зона.

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В Магнитогорске Челябинской области с 6 по 9 июня пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Турнир среди мужчин и женщин пройдет в парке отдыха «Лукаморье», сообщили 5 июоя в пресс-службе минспорта по региону. «В Магнитогорске с 6 по 9 июня город металлургов примет этап чемпионата страны по пляжному волейболу. Турнир традиционно пройдет в двух разрядах: среди мужчин и женщин. Соревнования будут проходить в парке отдыха „Лукоморье“», — сообщили в ведомстве. С 6 по 8 июня на трех площадках состоятся матчи квалификации, основной сетки и плей-офф, а 9 июня — медальные игры. За Челябинскую область на этапе в Магнитогорске выступят две пары из Челябинска. У женщин внимательно следим за Ириной Ярчихиной и Беллой Агаповой, у мужчин — за Анатолием Домрачевым и Ярославом Возных. Всего на турнире сыграют 16 женских и 21 мужская пара из регионов России. В программе также предусмотрены конкурсы и розыгрыш игровых свитеров, официального мяча и других подарков от партнеров мероприятия. Также ожидаются выступление группы поддержки и игровая зона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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