В Магнитогорске Челябинской области с 6 по 9 июня пройдет этап чемпионата России по пляжному волейболу. Турнир среди мужчин и женщин пройдет в парке отдыха «Лукаморье», сообщили 5 июоя в пресс-службе минспорта по региону.
«В Магнитогорске с 6 по 9 июня город металлургов примет этап чемпионата страны по пляжному волейболу. Турнир традиционно пройдет в двух разрядах: среди мужчин и женщин. Соревнования будут проходить в парке отдыха „Лукоморье“», — сообщили в ведомстве.
С 6 по 8 июня на трех площадках состоятся матчи квалификации, основной сетки и плей-офф, а 9 июня — медальные игры.
За Челябинскую область на этапе в Магнитогорске выступят две пары из Челябинска. У женщин внимательно следим за Ириной Ярчихиной и Беллой Агаповой, у мужчин — за Анатолием Домрачевым и Ярославом Возных. Всего на турнире сыграют 16 женских и 21 мужская пара из регионов России.
В программе также предусмотрены конкурсы и розыгрыш игровых свитеров, официального мяча и других подарков от партнеров мероприятия. Также ожидаются выступление группы поддержки и игровая зона.
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