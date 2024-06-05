Картошка в России подорожала почти на 50%

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В России выросла цена на картошку
В России выросла цена на картошку Фото:

За неделю с 28 мая по 3 июня в России сильно подорожали картофель, яблоки, морковь и лук. Об этом свидетельствует отчет Росстата.

«Цены изменились: на картофель +6,9%, яблоки +3,2%, морковь и свеклу столовую +2,7%, лук репчатый +2,6%», — говорится в опубликованных данных. Отмечается, что снизились цены на яйца -1,6%, консервы -0,3% и фруктово-ягодные -0,2%. 

Ранее сообщалось, что цена на сахар в марте 2024 года увеличилась на 2,35%, в то время как мясо и птица подорожали на 0,37%. Одновременно, куриные яйца стоили дешевле на 2,33%. 

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За неделю с 28 мая по 3 июня в России сильно подорожали картофель, яблоки, морковь и лук. Об этом свидетельствует отчет Росстата. «Цены изменились: на картофель +6,9%, яблоки +3,2%, морковь и свеклу столовую +2,7%, лук репчатый +2,6%», — говорится в опубликованных данных. Отмечается, что снизились цены на яйца -1,6%, консервы -0,3% и фруктово-ягодные -0,2%.  Ранее сообщалось, что цена на сахар в марте 2024 года увеличилась на 2,35%, в то время как мясо и птица подорожали на 0,37%. Одновременно, куриные яйца стоили дешевле на 2,33%. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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