Новый этап опрессовок оставит без горячей воды 1,2 тысячи домов в Челябинске

Второй этап опрессовок, который начнется в Челябинске 18 июня, подразумевает отключение горячей воды в 1,2 тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города.
«C 18 июня стартует второй этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 1264 жилых многоквартирных дома, 72 детсада, 68 учебных и 28 лечебных учреждений во всех районах Челябинска, кроме Советского и Металлургического. Работы должны быть завершены 2 июля», — пояснили 10 июня в пресс-службе администрации областного центра.
В домах, подключенных к локальным котельным, опрессовки пройдут по собственному графику. Не исключено, что многие дома получат ГВС раньше 2 июля. В то же время там, где испытания выявят аварии, включения горячей воды придется подождать и после 2 июля. Полный список домов, попавших под отключение, можно посмотреть здесь.
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