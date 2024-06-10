Новый этап опрессовок оставит без горячей воды 1,2 тысячи домов в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй этап ремонтных работ на теплотрассах в Челябинске стартует 18 июня
Второй этап ремонтных работ на теплотрассах в Челябинске стартует 18 июня Фото:

Второй этап опрессовок, который начнется в Челябинске 18 июня, подразумевает отключение горячей воды в 1,2 тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города.

«C 18 июня стартует второй этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 1264 жилых многоквартирных дома, 72 детсада, 68 учебных и 28 лечебных учреждений во всех районах Челябинска, кроме Советского и Металлургического. Работы должны быть завершены 2 июля», — пояснили 10 июня в пресс-службе администрации областного центра.

В домах, подключенных к локальным котельным, опрессовки пройдут по собственному графику. Не исключено, что многие дома получат ГВС раньше 2 июля. В то же время там, где испытания выявят аварии, включения горячей воды придется подождать и после 2 июля. Полный список домов, попавших под отключение, можно посмотреть здесь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй этап опрессовок, который начнется в Челябинске 18 июня, подразумевает отключение горячей воды в 1,2 тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города. «C 18 июня стартует второй этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 1264 жилых многоквартирных дома, 72 детсада, 68 учебных и 28 лечебных учреждений во всех районах Челябинска, кроме Советского и Металлургического. Работы должны быть завершены 2 июля», — пояснили 10 июня в пресс-службе администрации областного центра. В домах, подключенных к локальным котельным, опрессовки пройдут по собственному графику. Не исключено, что многие дома получат ГВС раньше 2 июля. В то же время там, где испытания выявят аварии, включения горячей воды придется подождать и после 2 июля. Полный список домов, попавших под отключение, можно посмотреть здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...