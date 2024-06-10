Мэр Челябинска Котова призвала найти по камерам нарушителей, разбивающих стекла на остановках

Мэр Челябинска Наталья Котова призвала начальника городского УМВД Андрея Меньшенина найти по камерам людей, разбивающих стекла на остановках. Об этом она сообщила 10 июня на аппаратном совещании.
«Просьба сейчас по остановкам найти тех молодых людей, которые у нас разбивают стекла. У нас камеры есть, по снимкам можно будет определить», — отметила Котова.
Также начальник городского УМВД Андрей Меньшенин сообщил о том, что 6 июня в Челябинске были задержаны нарушители, которые разрисовывал объекты на территории Советского и Центрального районов. В ближайшее время будут подготовлены справки об ущербах.
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