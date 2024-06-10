В Камышлове и Сухом Логу (Свердловская область) сотрудники следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону провели рейд, в ходе которого раздали повестки мигрантам, получившим российское гражданство. Таких оказалось больше 10 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.
«Очередной выезд был осуществлен в магазины розничной торговли на строительные площадки городов Камышлов и Сухой Лог, в ходе которого удалось выявить свыше 10-ти таких граждан. Им были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих учетных документов», — следует из сообщения.
По словам официального представителя ВСУ СКР по ЦВО, с начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 50 человек. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту.
Ранее поиски мигрантов без повесток проводили в конце мая возле ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге. Тогда под проверку попали 47 граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!