Военные следователи раздали повестки мигрантам в Свердловской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверки проводили в Камышлове и Сухом Логу
Проверки проводили в Камышлове и Сухом Логу Фото:

В Камышлове и Сухом Логу (Свердловская область) сотрудники следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону провели рейд, в ходе которого раздали повестки мигрантам, получившим российское гражданство. Таких оказалось больше 10 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО.

«Очередной выезд был осуществлен в магазины розничной торговли на строительные площадки городов Камышлов и Сухой Лог, в ходе которого удалось выявить свыше 10-ти таких граждан. Им были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих учетных документов», — следует из сообщения.

По словам официального представителя ВСУ СКР по ЦВО, с начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 50 человек. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту.

Ранее поиски мигрантов без повесток проводили в конце мая возле ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге. Тогда под проверку попали 47 граждан.

Повестки получили более 10 иностранцев
Повестки получили более 10 иностранцев
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Камышлове и Сухом Логу (Свердловская область) сотрудники следственного отдела СКР по Еланскому гарнизону провели рейд, в ходе которого раздали повестки мигрантам, получившим российское гражданство. Таких оказалось больше 10 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СКР по ЦВО. «Очередной выезд был осуществлен в магазины розничной торговли на строительные площадки городов Камышлов и Сухой Лог, в ходе которого удалось выявить свыше 10-ти таких граждан. Им были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих учетных документов», — следует из сообщения. По словам официального представителя ВСУ СКР по ЦВО, с начала 2024 года Еланскому гарнизону удалось выявить и поставить на воинский учет более 50 человек. Часть из них уже убыли для прохождения службы в рядах ВС РФ по контракту. Ранее поиски мигрантов без повесток проводили в конце мая возле ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге. Тогда под проверку попали 47 граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...