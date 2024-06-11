В недострое возле ж/д вокзала в Екатеринбурге поселились краснокнижные птицы

В Екатеринбурге соколы-сапсаны, занесенные в Красную книгу, облюбовали для гнездования недостроенный торгово-деловой центр «Свердловск», который много лет пустует возле железнодорожного вокзала. Об удивительном наблюдении URA.RU рассказала орнитолог Нина Садыкова.
«На верхних этажах недостроенной высотки возле ж/д вокзала гнездятся соколы-сапсаны. В этом районе регулярно можно наблюдать, как они кружат в воздухе — самец и самка. В природе, в естественных условиях, они устраивают гнезда на высоких скалах, обрывах, в полупещерах. В этом смысле высокие здания в городе в некоторой степени похожи», — объяснила Садыкова.
Орнитолог добавила, что привлекает хищников и кормовая база, в частности, голуби, которых в Екатеринбурге в изобилии. «Сапсаны — краснокнижная, охраняемая птица, но тем не менее городская среда им вполне подходит», — сказала специалист.
Сокол-сапсан занесен в Красные книги Свердловской области, России и в Международную красную книгу. На Урале, как и на всей планете, этот вид находится под угрозой исчезновения. Как пишут в открытых источниках, причиной вымирания сапсана стал отстрел хищных птиц (как уничтожающих домашний скот), массовое использование пестицидов, а также вывоз сокола в арабские страны для охоты.
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