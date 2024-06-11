Мэр Екатеринбурга раздал награды горожанам перед важной датой. Фото

11 июня 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Церемонию Алексей Орлов провел в преддверии Дня России Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии Дня России (будет праздноваться 12 июня) отметил три десятка горожан наградами разного достоинства — от себя, губернатора Евгения Куйвашева и заксобрания. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Жители Екатеринбурга всегда доказывают, что могут решать самые сложные задачи и отвечать на любые самые сложные вызовы. Вы по праву заслужили высокую оценку своей деятельности», — отметил Орлов во вступительной речи. Первым он наградил депутата гордумы Александра Колесникова, директора управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», — знаком «Почетный работник ЖКХ». Почетную грамоту заксо получила Юлия Шагина, чиновница мэрии, еще несколько чиновников из администрации и районов получили почетную грамоту главы региона и благодарственные письма от его имени. Также в списке отмеченных оказались врачи, сотрудники предприятий («Уральский трубник», «Уральский турбинный завод»), вузов (в частности, ректор УрГЭУ Яков Силин), представители местных филиалов учреждений госвласти. Главе компании «Сима-ленд», почетному гражданину Екатеринбурга и Свердловской области Андрею Симановскому Орлов вручил памятную медаль, учрежденную к 300-летию города — «за значительный вклад в развитие Екатеринбурга». Симановский регулярно поддерживает общественные инициативы городских и региональных властей. Алексей Орлов и Андрей Симановский Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии Дня России (будет праздноваться 12 июня) отметил три десятка горожан наградами разного достоинства — от себя, губернатора Евгения Куйвашева и заксобрания. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. «Жители Екатеринбурга всегда доказывают, что могут решать самые сложные задачи и отвечать на любые самые сложные вызовы. Вы по праву заслужили высокую оценку своей деятельности», — отметил Орлов во вступительной речи. Первым он наградил депутата гордумы Александра Колесникова, директора управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района», — знаком «Почетный работник ЖКХ». Почетную грамоту заксо получила Юлия Шагина, чиновница мэрии, еще несколько чиновников из администрации и районов получили почетную грамоту главы региона и благодарственные письма от его имени. Также в списке отмеченных оказались врачи, сотрудники предприятий («Уральский трубник», «Уральский турбинный завод»), вузов (в частности, ректор УрГЭУ Яков Силин), представители местных филиалов учреждений госвласти. Главе компании «Сима-ленд», почетному гражданину Екатеринбурга и Свердловской области Андрею Симановскому Орлов вручил памятную медаль, учрежденную к 300-летию города — «за значительный вклад в развитие Екатеринбурга». Симановский регулярно поддерживает общественные инициативы городских и региональных властей.