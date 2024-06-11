11 июня 2024

Врио главы ХМАО вручил школьникам первые паспорта в День России. Видео

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Кухарук сказал, что самые важные связи - человеческие
Кухарук сказал, что самые важные связи - человеческие Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вручил первые паспорта школьникам из Югры и Макеевки (ДНР). Торжественная церемония прошла в парке «Россия — Моя история. Югра» в Сургуте, рассказали в правительстве округа.

«Приятно, что среди нас есть те ребята, которые уже сегодня вносят свой существенный вклад в деле патриотического воспитания. Своим личным примером они показывают сверстникам, каким нужно быть настоящим жителем нашей страны и настоящим патриотом. … Есть обязанность, которой нет ни в одном нормативно-правовом акте — это быть настоящим патриотом своей Родины. … Самые важные для нас связи — это человеческие», — такие напутственные слова сказал Кухарук перед вручением паспортов школьникам ХМАО и Макеевки. Видео с ними опубликовано в telegram-канале ведомства.

Кухарук записал видеопоздравление с Днем России в аллее почетных граждан региона. В нем он обратился не только к югорчанам, но и к жителям подшефной Макеевки.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вручил первые паспорта школьникам из Югры и Макеевки (ДНР). Торжественная церемония прошла в парке «Россия — Моя история. Югра» в Сургуте, рассказали в правительстве округа. «Приятно, что среди нас есть те ребята, которые уже сегодня вносят свой существенный вклад в деле патриотического воспитания. Своим личным примером они показывают сверстникам, каким нужно быть настоящим жителем нашей страны и настоящим патриотом. … Есть обязанность, которой нет ни в одном нормативно-правовом акте — это быть настоящим патриотом своей Родины. … Самые важные для нас связи — это человеческие», — такие напутственные слова сказал Кухарук перед вручением паспортов школьникам ХМАО и Макеевки. Видео с ними опубликовано в telegram-канале ведомства. Кухарук записал видеопоздравление с Днем России в аллее почетных граждан региона. В нем он обратился не только к югорчанам, но и к жителям подшефной Макеевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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