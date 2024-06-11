Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук вручил первые паспорта школьникам из Югры и Макеевки (ДНР). Торжественная церемония прошла в парке «Россия — Моя история. Югра» в Сургуте, рассказали в правительстве округа.
«Приятно, что среди нас есть те ребята, которые уже сегодня вносят свой существенный вклад в деле патриотического воспитания. Своим личным примером они показывают сверстникам, каким нужно быть настоящим жителем нашей страны и настоящим патриотом. … Есть обязанность, которой нет ни в одном нормативно-правовом акте — это быть настоящим патриотом своей Родины. … Самые важные для нас связи — это человеческие», — такие напутственные слова сказал Кухарук перед вручением паспортов школьникам ХМАО и Макеевки. Видео с ними опубликовано в telegram-канале ведомства.
Кухарук записал видеопоздравление с Днем России в аллее почетных граждан региона. В нем он обратился не только к югорчанам, но и к жителям подшефной Макеевки.
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