Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Саудовский принц пообещал Зеленскому поддержку в урегулировании конфликта

13 июня 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Зеленский прибыл в Джидду и встретился с кронпринцем Саудовской Аравии Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Джидде. В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, предстоящая международная конференция в Швейцарии, а также пути достижения мира в российско-украинском конфликте. «Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира», — отметил Владимир Зеленский в своем telegram-канале, подчеркнув конструктивный характер переговоров. Издание Asharq Al-Awsat сообщает о том, что в ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил поддержку усилиям международного сообщества по урегулированию украинского кризиса и снижению его гуманитарных последствий. Принц подтвердил «заинтересованность и поддержку Саудовской Аравии всех международных усилий, направленных на разрешение кризиса» на Украине, а также выразил готовность страны помочь в смягчении гуманитарных последствий конфликта, — пишет газета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Джидде. В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, предстоящая международная конференция в Швейцарии, а также пути достижения мира в российско-украинском конфликте. «Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира», — отметил Владимир Зеленский в своем telegram-канале, подчеркнув конструктивный характер переговоров. Издание Asharq Al-Awsat сообщает о том, что в ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил поддержку усилиям международного сообщества по урегулированию украинского кризиса и снижению его гуманитарных последствий. Принц подтвердил «заинтересованность и поддержку Саудовской Аравии всех международных усилий, направленных на разрешение кризиса» на Украине, а также выразил готовность страны помочь в смягчении гуманитарных последствий конфликта, — пишет газета.