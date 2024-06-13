Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Саудовский принц пообещал Зеленскому поддержку в урегулировании конфликта
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Зеленский прибыл в Джидду и встретился с кронпринцем Саудовской Аравии Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Джидде. В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, предстоящая международная конференция в Швейцарии, а также пути достижения мира в российско-украинском конфликте.

«Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира», — отметил Владимир Зеленский в своем telegram-канале, подчеркнув конструктивный характер переговоров.

Издание Asharq Al-Awsat сообщает о том, что в ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил поддержку усилиям международного сообщества по урегулированию украинского кризиса и снижению его гуманитарных последствий. Принц подтвердил «заинтересованность и поддержку Саудовской Аравии всех международных усилий, направленных на разрешение кризиса» на Украине, а также выразил готовность страны помочь в смягчении гуманитарных последствий конфликта, — пишет газета.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом в Джидде. В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонних отношений, предстоящая международная конференция в Швейцарии, а также пути достижения мира в российско-украинском конфликте. «Обменялись взглядами на международную ситуацию и перспективы ее развития. Украина благодарна Саудовской Аравии за поддержку. Ценим стремление Его Королевского Высочества помочь в скорейшем восстановлении мира», — отметил Владимир Зеленский в своем telegram-канале, подчеркнув конструктивный характер переговоров. Издание Asharq Al-Awsat сообщает о том, что в ходе переговоров наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд выразил поддержку усилиям международного сообщества по урегулированию украинского кризиса и снижению его гуманитарных последствий. Принц подтвердил «заинтересованность и поддержку Саудовской Аравии всех международных усилий, направленных на разрешение кризиса» на Украине, а также выразил готовность страны помочь в смягчении гуманитарных последствий конфликта, — пишет газета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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