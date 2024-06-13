Один из богатейших депутатов Думы ХМАО ликвидировал фирмы в Сургуте

Депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк реорганизует свою строительную компанию
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк реорганизует свою строительную фирму
Депутат Думы ХМАО Михаил Сердюк реорганизует свою строительную фирму Фото:

Один из богатейших депутатов думы ХМАО Михаил Сердюк — учредитель 15 компаний и руководитель пяти из них — ликвидировал две фирмы в Сургуте: «КапиталПромЭнергия» и «Стройпроект». По данным инсайдера URA.RU, предприятия убрали из-за реорганизации: они вошли в состав компании «Домостроительный комбинат-1» (ДСК-1).

«Компанию „ДСК-1“ реорганизуют. Фирмы „КапиталПромЭнергия“ и „Стройпроект“ вошли в состав „Домостроительного комбината“ и перестали существовать как отдельные юридические лица», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Компания «Стройпроект» занималась инженерными изысканиями, «КапиталПромЭнергия» — подготовкой площадок для стройки. По словам инсайдера, владелец укрупняет бизнес, объединяя более мелкие фирмы в одну. Подобным образом к «ДСК-1» были присоединены Сургутский домостроительный комбинат, СТХ-Девелопмент, ООО «Технологии Современного Управления», Сургутстройтрест» и «ДСК-За ручьем». Они также прекратили свое существование. Дозвониться до депутата корреспонденту агентства не удалось.

Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Югранефтеразведка» Михаила Сердюка получила лицензию на разработку Восточно-Эйеганского месторождения. Право добывать нефть в Нижневартовском районе стоило больше 85 миллионов рублей.

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Один из богатейших депутатов думы ХМАО Михаил Сердюк — учредитель 15 компаний и руководитель пяти из них — ликвидировал две фирмы в Сургуте: «КапиталПромЭнергия» и «Стройпроект». По данным инсайдера URA.RU, предприятия убрали из-за реорганизации: они вошли в состав компании «Домостроительный комбинат-1» (ДСК-1). «Компанию „ДСК-1“ реорганизуют. Фирмы „КапиталПромЭнергия“ и „Стройпроект“ вошли в состав „Домостроительного комбината“ и перестали существовать как отдельные юридические лица», — сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. Компания «Стройпроект» занималась инженерными изысканиями, «КапиталПромЭнергия» — подготовкой площадок для стройки. По словам инсайдера, владелец укрупняет бизнес, объединяя более мелкие фирмы в одну. Подобным образом к «ДСК-1» были присоединены Сургутский домостроительный комбинат, СТХ-Девелопмент, ООО «Технологии Современного Управления», Сургутстройтрест» и «ДСК-За ручьем». Они также прекратили свое существование. Дозвониться до депутата корреспонденту агентства не удалось. Ранее URA.RU писало, что нефтяная компания «Югранефтеразведка» Михаила Сердюка получила лицензию на разработку Восточно-Эйеганского месторождения. Право добывать нефть в Нижневартовском районе стоило больше 85 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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