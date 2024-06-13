Генпрокуратура утвердила обвинение по убийству Талькова

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В Генпрокуратуре заявили, что дело об убийстве Талькова будет рассмотрено в суде заочно Фото:

Уголовное дело об убийстве певца и композитора Игоря Талькова будет рассмотрено в суде заочно. Обвиняемым проходит концертный директор певца Валерий Шляфман, сообщили в Генпрокуратуре.

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«Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова», — заявили в Генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что обвиняемым является Валерий Шляфман, который скрылся от следователей.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование по делу Талькова. Уголовное дело было возбуждено в отношении Шляфмана, он обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, пишет РАПСИ.

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Уголовное дело об убийстве певца и композитора Игоря Талькова будет рассмотрено в суде заочно. Обвиняемым проходит концертный директор певца Валерий Шляфман, сообщили в Генпрокуратуре. «Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова», — заявили в Генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что обвиняемым является Валерий Шляфман, который скрылся от следователей. Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование по делу Талькова. Уголовное дело было возбуждено в отношении Шляфмана, он обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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