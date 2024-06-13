Генпрокуратура утвердила обвинение по убийству Талькова

13 июня 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуре заявили, что дело об убийстве Талькова будет рассмотрено в суде заочно Фото: Владимир Яцина /Фотохроника ТАСС Уголовное дело об убийстве певца и композитора Игоря Талькова будет рассмотрено в суде заочно. Обвиняемым проходит концертный директор певца Валерий Шляфман, сообщили в Генпрокуратуре. Новость по теме СК раскрыл убийство Талькова через 33 года: что известно об участниках событий «Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова», — заявили в Генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что обвиняемым является Валерий Шляфман, который скрылся от следователей. Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование по делу Талькова. Уголовное дело было возбуждено в отношении Шляфмана, он обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, пишет РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело об убийстве певца и композитора Игоря Талькова будет рассмотрено в суде заочно. Обвиняемым проходит концертный директор певца Валерий Шляфман, сообщили в Генпрокуратуре. «Суд в Санкт-Петербурге заочно рассмотрит уголовное дело об убийстве Игоря Талькова», — заявили в Генпрокуратуре. Информацию передает РИА Новости. Отмечается, что обвиняемым является Валерий Шляфман, который скрылся от следователей. Ранее сообщалось, что Следственный комитет завершил расследование по делу Талькова. Уголовное дело было возбуждено в отношении Шляфмана, он обвиняется по статьям об убийстве и покушении на убийство, пишет РАПСИ.