К делу против тюменского молочного гиганта привлекли экспертов из Екатеринбурга

К судебному разбирательству по иску, выдвинутому Росприроднадзором против тюменской ПК «Молоко», привлекут независимых экспертов из Екатеринбурга. Исследование проб воды и почв проведет бюджетная лаборатория, говорится в определении арбитражного суда.
«Привлечь к участию в деле федеральное государственное бюджетное учреждение „Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу“. Отложить судебное заседание на 19 июня 2024 года», — говорится в тексте документа.
Росприроднадзор пытается взыскать с ПК «Молоко» 338 миллионов рублей в счет ущерба, который молочный гигант нанес экологии Тюменской области. Компания производит молочные продукты под брендом «Нижняя Тавда», который занимает около 18% тюменского рынка.
По данным СБИС, компания через общих бенефициаров связана с холдингом Arsib, которым владеет миллиардер Самвел Степанян. Ранее URA.RU рассказывало о других судебных делах, в которых фигурирует Arsib.
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