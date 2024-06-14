К делу против тюменского молочного гиганта привлекли экспертов из Екатеринбурга

Компания из Екатеринбурга проведет экспертизу по делу тюменской ПК «Молоко»
© Служба новостей «URA.RU»
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Компания-ответчик производит популярную в Тюмени продукцию под брендом "Нижняя Тавда"
Компания-ответчик производит популярную в Тюмени продукцию под брендом "Нижняя Тавда" Фото:

К судебному разбирательству по иску, выдвинутому Росприроднадзором против тюменской ПК «Молоко», привлекут независимых экспертов из Екатеринбурга. Исследование проб воды и почв проведет бюджетная лаборатория, говорится в определении арбитражного суда.

«Привлечь к участию в деле федеральное государственное бюджетное учреждение „Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу“. Отложить судебное заседание на 19 июня 2024 года», — говорится в тексте документа.

Росприроднадзор пытается взыскать с ПК «Молоко» 338 миллионов рублей в счет ущерба, который молочный гигант нанес экологии Тюменской области. Компания производит молочные продукты под брендом «Нижняя Тавда», который занимает около 18% тюменского рынка. 

По данным СБИС, компания через общих бенефициаров связана с холдингом Arsib, которым владеет миллиардер Самвел Степанян. Ранее URA.RU рассказывало о других судебных делах, в которых фигурирует Arsib.

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К судебному разбирательству по иску, выдвинутому Росприроднадзором против тюменской ПК «Молоко», привлекут независимых экспертов из Екатеринбурга. Исследование проб воды и почв проведет бюджетная лаборатория, говорится в определении арбитражного суда. «Привлечь к участию в деле федеральное государственное бюджетное учреждение „Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу“. Отложить судебное заседание на 19 июня 2024 года», — говорится в тексте документа. Росприроднадзор пытается взыскать с ПК «Молоко» 338 миллионов рублей в счет ущерба, который молочный гигант нанес экологии Тюменской области. Компания производит молочные продукты под брендом «Нижняя Тавда», который занимает около 18% тюменского рынка.  По данным СБИС, компания через общих бенефициаров связана с холдингом Arsib, которым владеет миллиардер Самвел Степанян. Ранее URA.RU рассказывало о других судебных делах, в которых фигурирует Arsib.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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