Тюменский и свердловский агрохолдинги спорят из-за участков

Свердловская «Финагро» судится с тюменским «АРСИБом» из-за арендной платы

26 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Поводом для ссоры стала аренда тюменским холдингом участков в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Агрохолдинг «Южный», который входит в сельскохозяйственный дивизион скандального тюменского холдинга «АРСИБ», вызвал недовольство у свердловской зерновой компании «Финагро». Спор дошел до арбитражного суда Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Истец — ООО „Зерновая компания ‚Финагро‘. Ответчик — ООО ‚Агрохолдинг ‚Южный‘. Суть дела — иск по гражданским правоотношениям между компаниями. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство“, — сообщает система электронного правосудия. Из данных системы СБИС известно, что свердловская компания подала иск из-за нарушений тюменским агрохолдингом условий, прописанных в сделке с арендой земельных участков. Сумма иска в настоящий момент не оглашается. Зерновая компания «Финагро» входит в состав одноименной ООО, которая занимается выращиванием, оптовой торговлей и доставкой зерновых культур. По данным СБИС, агрохолдинг «Южный» находится под управлением компании «АРСИБ Агро». Владельцем агрохолдинга указана Лусине Срабян, которая связана с «АРСИБом» еще через несколько компаний. Ранее URA.RU рассказывало о других принадлежащих ей агрохолдингах, к которым есть претензии у федеральных партнеров. Агентство направило запросы руководству фигурантов дела, на момент публикации ответы ожидаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Агрохолдинг «Южный», который входит в сельскохозяйственный дивизион скандального тюменского холдинга «АРСИБ», вызвал недовольство у свердловской зерновой компании «Финагро». Спор дошел до арбитражного суда Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Истец — ООО „Зерновая компания ‚Финагро‘. Ответчик — ООО ‚Агрохолдинг ‚Южный‘. Суть дела — иск по гражданским правоотношениям между компаниями. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство“, — сообщает система электронного правосудия. Из данных системы СБИС известно, что свердловская компания подала иск из-за нарушений тюменским агрохолдингом условий, прописанных в сделке с арендой земельных участков. Сумма иска в настоящий момент не оглашается. Зерновая компания «Финагро» входит в состав одноименной ООО, которая занимается выращиванием, оптовой торговлей и доставкой зерновых культур. По данным СБИС, агрохолдинг «Южный» находится под управлением компании «АРСИБ Агро». Владельцем агрохолдинга указана Лусине Срабян, которая связана с «АРСИБом» еще через несколько компаний. Ранее URA.RU рассказывало о других принадлежащих ей агрохолдингах, к которым есть претензии у федеральных партнеров. Агентство направило запросы руководству фигурантов дела, на момент публикации ответы ожидаются.