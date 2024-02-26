Тюменский и свердловский агрохолдинги спорят из-за участков

Свердловская «Финагро» судится с тюменским «АРСИБом» из-за арендной платы
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Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, поле, лето, поля, сельская местность
Поводом для ссоры стала аренда тюменским холдингом участков в Свердловской области Фото:

Агрохолдинг «Южный», который входит в сельскохозяйственный дивизион скандального тюменского холдинга «АРСИБ», вызвал недовольство у свердловской зерновой компании «Финагро». Спор дошел до арбитражного суда Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел.

«Истец — ООО „Зерновая компания ‚Финагро‘. Ответчик — ООО ‚Агрохолдинг ‚Южный‘. Суть дела — иск по гражданским правоотношениям между компаниями. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство“, — сообщает система электронного правосудия.

Из данных системы СБИС известно, что свердловская компания подала иск из-за нарушений тюменским агрохолдингом условий, прописанных в сделке с арендой земельных участков. Сумма иска в настоящий момент не оглашается.

Зерновая компания «Финагро» входит в состав одноименной ООО, которая занимается выращиванием, оптовой торговлей и доставкой зерновых культур.

По данным СБИС, агрохолдинг «Южный» находится под управлением компании «АРСИБ Агро». Владельцем агрохолдинга указана Лусине Срабян, которая связана с «АРСИБом» еще через несколько компаний. Ранее URA.RU рассказывало о других принадлежащих ей агрохолдингах, к которым есть претензии у федеральных партнеров. Агентство направило запросы руководству фигурантов дела, на момент публикации ответы ожидаются.

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Агрохолдинг «Южный», который входит в сельскохозяйственный дивизион скандального тюменского холдинга «АРСИБ», вызвал недовольство у свердловской зерновой компании «Финагро». Спор дошел до арбитражного суда Тюменской области, сообщает электронная картотека арбитражных дел. «Истец — ООО „Зерновая компания ‚Финагро‘. Ответчик — ООО ‚Агрохолдинг ‚Южный‘. Суть дела — иск по гражданским правоотношениям между компаниями. Иск зарегистрирован, но пока не поступил в производство“, — сообщает система электронного правосудия. Из данных системы СБИС известно, что свердловская компания подала иск из-за нарушений тюменским агрохолдингом условий, прописанных в сделке с арендой земельных участков. Сумма иска в настоящий момент не оглашается. Зерновая компания «Финагро» входит в состав одноименной ООО, которая занимается выращиванием, оптовой торговлей и доставкой зерновых культур. По данным СБИС, агрохолдинг «Южный» находится под управлением компании «АРСИБ Агро». Владельцем агрохолдинга указана Лусине Срабян, которая связана с «АРСИБом» еще через несколько компаний. Ранее URA.RU рассказывало о других принадлежащих ей агрохолдингах, к которым есть претензии у федеральных партнеров. Агентство направило запросы руководству фигурантов дела, на момент публикации ответы ожидаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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