13 июня 2024

Челябинцы бьют тревогу из-за обмеления озера с краснокнижными птицами

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода из озера уходит после того, как гидроканал продали бизнесмену-охотнику
Вода из озера уходит после того, как гидроканал продали бизнесмену-охотнику Фото:

Жители Еткульского района Челябинской области жалуются на обмеление озера Дуванкуль, где гнездятся краснокнижные птицы. Причиной стала продажа местными властями водного канала бизнесмену, сообщили URA.RU 14 июня представители движения Эко-Standart.

«На озерах Дуванкуль и Большой Сарыкуль разворачивается катастрофа, связанная с переходом общего канала в частные руки. Администрация Еткульского района позволила оформить в собственность участок под каналом бизнесмену, который для охоты засыпал канал строительным мусором и отходами», — сообщили URA.RU в Эко-Standart.

К активистам жители поселков, прилегающих к Дуванкулю обратились сами. Как уточнил руководитель движения Сергей Ефимов, нарушается и технологическая безопасность населения. Если Дуванкуль мелеет, то озеро Большой Сарыкуль может подтопить Еманжелинск. Вместе с тем, на озере Дуванкуль сокращается популяция краснокнижных птиц. Там гнездуются савка, кудрявый пеликан, лебедь. При этом правительство региона неоднократно поручали району контролировать канал.

«Власти региона на протяжении многих лет поднимало вопрос о решении ситуации, а минсельхоз давало поручение администрациям районов вымежевать канал и поставить его на баланс муниципалитета. Вместо этого, администрация Еткульского района отдала канал», — подчеркнул Ефимов.

Отдав гидротехническое сооружение муниципальные власти нарушили закон о безопасности (117-ФЗ), уточнили в движении. Согласно документу, каналы не могут быть в частных руках и считаться сельхоз территорией. Активисты направили обращение в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина и правительство региона. Они просят провести проверку, изъять участок и поставить его на баланс района.

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Жители Еткульского района Челябинской области жалуются на обмеление озера Дуванкуль, где гнездятся краснокнижные птицы. Причиной стала продажа местными властями водного канала бизнесмену, сообщили URA.RU 14 июня представители движения Эко-Standart. «На озерах Дуванкуль и Большой Сарыкуль разворачивается катастрофа, связанная с переходом общего канала в частные руки. Администрация Еткульского района позволила оформить в собственность участок под каналом бизнесмену, который для охоты засыпал канал строительным мусором и отходами», — сообщили URA.RU в Эко-Standart. К активистам жители поселков, прилегающих к Дуванкулю обратились сами. Как уточнил руководитель движения Сергей Ефимов, нарушается и технологическая безопасность населения. Если Дуванкуль мелеет, то озеро Большой Сарыкуль может подтопить Еманжелинск. Вместе с тем, на озере Дуванкуль сокращается популяция краснокнижных птиц. Там гнездуются савка, кудрявый пеликан, лебедь. При этом правительство региона неоднократно поручали району контролировать канал. «Власти региона на протяжении многих лет поднимало вопрос о решении ситуации, а минсельхоз давало поручение администрациям районов вымежевать канал и поставить его на баланс муниципалитета. Вместо этого, администрация Еткульского района отдала канал», — подчеркнул Ефимов. Отдав гидротехническое сооружение муниципальные власти нарушили закон о безопасности (117-ФЗ), уточнили в движении. Согласно документу, каналы не могут быть в частных руках и считаться сельхоз территорией. Активисты направили обращение в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина и правительство региона. Они просят провести проверку, изъять участок и поставить его на баланс района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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