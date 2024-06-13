Челябинцы бьют тревогу из-за обмеления озера с краснокнижными птицами

Жители Еткульского района Челябинской области жалуются на обмеление озера Дуванкуль, где гнездятся краснокнижные птицы. Причиной стала продажа местными властями водного канала бизнесмену, сообщили URA.RU 14 июня представители движения Эко-Standart.
«На озерах Дуванкуль и Большой Сарыкуль разворачивается катастрофа, связанная с переходом общего канала в частные руки. Администрация Еткульского района позволила оформить в собственность участок под каналом бизнесмену, который для охоты засыпал канал строительным мусором и отходами», — сообщили URA.RU в Эко-Standart.
К активистам жители поселков, прилегающих к Дуванкулю обратились сами. Как уточнил руководитель движения Сергей Ефимов, нарушается и технологическая безопасность населения. Если Дуванкуль мелеет, то озеро Большой Сарыкуль может подтопить Еманжелинск. Вместе с тем, на озере Дуванкуль сокращается популяция краснокнижных птиц. Там гнездуются савка, кудрявый пеликан, лебедь. При этом правительство региона неоднократно поручали району контролировать канал.
«Власти региона на протяжении многих лет поднимало вопрос о решении ситуации, а минсельхоз давало поручение администрациям районов вымежевать канал и поставить его на баланс муниципалитета. Вместо этого, администрация Еткульского района отдала канал», — подчеркнул Ефимов.
Отдав гидротехническое сооружение муниципальные власти нарушили закон о безопасности (117-ФЗ), уточнили в движении. Согласно документу, каналы не могут быть в частных руках и считаться сельхоз территорией. Активисты направили обращение в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина и правительство региона. Они просят провести проверку, изъять участок и поставить его на баланс района.
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