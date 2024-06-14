В Челябинской области ожидаются грозы и град

Синоптики предупредили, что в Челябинской области 15 июня пройдут грозы, ливни, а также может выпасть град. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
«В Челябинской области в субботу 15 июня ожидаются переменная облачность, на крайнем западе и севере области кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19 градусов, днем +31,+36 градусов», — сообщили в ведомстве.
В Челябинской области на выходных из-за холодного фронта с дождями и грозами температура немного снизится. Особенно прохладно будет в северной половине региона.
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