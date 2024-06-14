В Челябинской области ожидаются грозы и град

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В Челябинской области 15 июня ожидаются грозы и град
В Челябинской области 15 июня ожидаются грозы и град Фото:

Синоптики предупредили, что в Челябинской области 15 июня пройдут грозы, ливни, а также может выпасть град. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области в субботу 15 июня ожидаются переменная облачность, на крайнем западе и севере области кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19 градусов, днем +31,+36 градусов», — сообщили в ведомстве.

В Челябинской области на выходных из-за холодного фронта с дождями и грозами температура немного снизится. Особенно прохладно будет в северной половине региона.

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Синоптики предупредили, что в Челябинской области 15 июня пройдут грозы, ливни, а также может выпасть град. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «В Челябинской области в субботу 15 июня ожидаются переменная облачность, на крайнем западе и севере области кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +14,+19 градусов, днем +31,+36 градусов», — сообщили в ведомстве. В Челябинской области на выходных из-за холодного фронта с дождями и грозами температура немного снизится. Особенно прохладно будет в северной половине региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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