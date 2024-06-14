Американский беспилотник, собиравший данные у Крыма, подал сигнал бедствия

Беспилотник MQ-4C ВМС США, выполнявший полет у берегов Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО Сигонелла на Сицилии. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса RadarBox. MQ-4C Triton — это разведывательный БПЛА большой дальности, разработанный для ВМС США на базе беспилотника RQ-4 Global Hawk.
По информации RadarBox, после разведывательного полета над Черным морем днем, 14 июня, MQ-4C с позывным BLKCAT6 подал через транспондер код 7700, который по стандарту Международной организации гражданской авиации (ИКАО) означает аварийную ситуацию на борту. БПЛА успешно приземлился на базе около 19.00 по московскому времени.
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