В России выпустили первую партию лекарства от болезни, приводящей к инвалидности

В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Препарат будет отпускаться по рецепту врача
Препарат будет отпускаться по рецепту врача Фото:

Российская компания «Биокад» объявила о выпуске в гражданский оборот первой серии инновационного препарата Сенипрутуг, предназначенного для лечения болезни Бехтерева, которая приводит к инвалидности. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Новость по теме
Что известно о болезни Бехтерева, приводящей к инвалидности: симптомы, стадии, способы лечения

«В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева. Первая серия инновационного препарата Сенипрутуг», — говорится в telegram-канале Минздрава РФ. Продажа лекарства будет осуществляться под торговой маркой «Трибувиа».

Сенипрутуг был зарегистрирован в апреле текущего года. Его разработка проходила при участии ученых из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с «Биокадом». Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит, является хроническим воспалительным заболеванием, поражающим позвоночник и некоторые суставы, что может привести к ограничению подвижности. Препарат будет отпускаться по рецепту врача.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская компания «Биокад» объявила о выпуске в гражданский оборот первой серии инновационного препарата Сенипрутуг, предназначенного для лечения болезни Бехтерева, которая приводит к инвалидности. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева. Первая серия инновационного препарата Сенипрутуг», — говорится в telegram-канале Минздрава РФ. Продажа лекарства будет осуществляться под торговой маркой «Трибувиа». Сенипрутуг был зарегистрирован в апреле текущего года. Его разработка проходила при участии ученых из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с «Биокадом». Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит, является хроническим воспалительным заболеванием, поражающим позвоночник и некоторые суставы, что может привести к ограничению подвижности. Препарат будет отпускаться по рецепту врача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...