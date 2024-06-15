В России выпустили первую партию лекарства от болезни, приводящей к инвалидности

В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева

15 июня 2024 в 21:13 Размер текста - 17 +

Препарат будет отпускаться по рецепту врача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская компания «Биокад» объявила о выпуске в гражданский оборот первой серии инновационного препарата Сенипрутуг, предназначенного для лечения болезни Бехтерева, которая приводит к инвалидности. Об этом сообщили в Минздраве РФ. Новость по теме Что известно о болезни Бехтерева, приводящей к инвалидности: симптомы, стадии, способы лечения «В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева. Первая серия инновационного препарата Сенипрутуг», — говорится в telegram-канале Минздрава РФ. Продажа лекарства будет осуществляться под торговой маркой «Трибувиа». Сенипрутуг был зарегистрирован в апреле текущего года. Его разработка проходила при участии ученых из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с «Биокадом». Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит, является хроническим воспалительным заболеванием, поражающим позвоночник и некоторые суставы, что может привести к ограничению подвижности. Препарат будет отпускаться по рецепту врача. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская компания «Биокад» объявила о выпуске в гражданский оборот первой серии инновационного препарата Сенипрутуг, предназначенного для лечения болезни Бехтерева, которая приводит к инвалидности. Об этом сообщили в Минздраве РФ. «В России выпустили первую партию препарата от болезни Бехтерева. Первая серия инновационного препарата Сенипрутуг», — говорится в telegram-канале Минздрава РФ. Продажа лекарства будет осуществляться под торговой маркой «Трибувиа». Сенипрутуг был зарегистрирован в апреле текущего года. Его разработка проходила при участии ученых из Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова и Института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН совместно с «Биокадом». Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилоартрит, является хроническим воспалительным заболеванием, поражающим позвоночник и некоторые суставы, что может привести к ограничению подвижности. Препарат будет отпускаться по рецепту врача.